Tengen Boris Palmer ist Festredner beim Schätzele-Markt

Der Oberbürgermeister der Stadt Tübingen und Grünen-Politiker Boris Palmer ist am Samstag, 28. Oktober Hauptredner bei der Mittelstandskundgebung des Schätzele-Markts in Tengen.

Sie wird laut einer Pressemitteilung gemeinsam mit dem Bund der Selbstständigen und dem Gewerbeverein Tengen ausgerichtet wird. Boris Palmer ist Mitglied der Partei Bündnis 90/Die Grünen und seit Januar 2007 Oberbürgermeister der Stadt Tübingen. Davor war er Abgeordneter des Landtags von Baden-Württemberg. Bundesweite Bekanntheit hat Boris Palmer durch sein Engagement gegen Stuttgart 21 und seine Beiträge zur Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingen erlangt – u.a. mit seinem jüngsten Buch zur Flüchtlingspolitik, das in diesen Tagen erscheint. „Boris Palmer ist für seine streitbaren Thesen bekannt und weiß, wie man politische Debatten mit der notwendigen Zuspitzung führt. Damit ist er für das Festzelt bestens geeignet“, kündigt Bürgermeister Marian Schreier den prominenter Redner an. Seit 1291 findet der Schätzele-Markt am letzten Oktoberwochenende in Tengen statt. Bei der Mittelstandskundgebung, die seit 1974 abgehalten wird, sprechen Redner aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – in den vergangenen Jahren unter anderem Gregor Gysi, Winfried Kretschmann und Sigmar Gabriel.