Singen Biberjohli legen am Präsident die Säge an

Biberjohli legen am Präsident die Säge an

Beim bunten Abend der Narrenzunft Biberjohli Watterdingen herrscht ausgelassene Stimmung.

Zum bunten Abend der Narrenzunft Biberjohli in Watterdingen war er im Clownskostüm erschienen und dementsprechend nahm Marian Schreier die an diesem Abend noch folgenden närrischen Piesackereien mit weltmännischer Gelassenheit und viel Humor. Der Tengener Bürgermeister musste sich von Gemeinderätin Renate Hönscher in Toilettenpapier einwickeln lassen und sich von Matthias Preter in dessen Rolle als Hausmeister der Biberhalle gar als jungen Pfizer titulieren lassen. Aus dem Lautsprecher kam darüber hinaus von Mallauer Seite die Forderung an ihn, Tengen-Stadt einmauern zu lassen und dafür zu sorgen, dass die Tengener die Mauer auch selbst bezahlen.

Die zahlreich erschienenen Tengener Narren der Kamelia nahmen diese Provokation mit Gleichmut hin, nur ein als Mexikaner verkleideter Gast äußerte lautstark Protest. Im Gegensatz zu Bürgermeister Schreier wirkte Biberjohli-Präsident Alexander Schmid schon bei der Begrüßung der Gäste etwas fahrig und nervös. Der Grund erschloss sich erst nach der Pause, denn in dem Sketch "Doktor an der Randenstadt" musste er sich als Patient von dem wenig seriösen Arzt Dr. Schnitzel mit einer riesigen Säge in Hüfthöhe auseinandersägen lassen. Als er diesen Eingriff schadlos überstand, war er den Rest des Abends die Ruhe selbst. Als schräge Krankenschwester, die wie eine Schildkröte den Kopf einziehen kann, glänzte Verena Preter, die über die Bühne schlurfend und die Augen rollend ihre Slapstick-Einlagen perfekt setzte.

Ebendiese Närrin brachte schon an der Seite von Steffen Bäuerle bei "Ein Herz und eine Seele" das Publikum zum Lachen. Dies gelang ihr auch mit Jennifer Maier sowie Jochen und Thorsten Frank, als es galt, als Kommissarin einen Tatort zu inspizieren. Eine wahre Augenweide waren die Bibernixen unter Leitung von Steffi Kurz, die sowohl beim Garde- als auch beim Showtanz derart glänzten, dass sie mit stehenden Ovationen bedacht wurden.

