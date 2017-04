Tengen Beurens Ortsvorsteher Edgar Nutz will nicht mehr

Beurens Ortsvorsteher Edgar Nutz will nicht mehr

Ortschaftsrat im Tengener Stadtteil stimmt Rücktritt zu und muss nun nach einem Nachfolger Ausschau halten.

Nach knapp 13 Jahren als Ortsvorsteher tritt Edgar Nutz zurück. Die Gründe seiner Entscheidung, mitten in der Wahlperiode seiner Amtszeit als Ortsvorsteher zurückzutreten, nannte Nutz in der öffentlichen Ortschaftsratssitzung nicht. Er berief sich auf die Gemeindeordnung, wonach er nach zehnjähriger Amtszeit zurücktreten könne. Sein bisheriger Stellvertreter Andreas Oßwald leitete den Tagesordnungspunkt: Antrag auf Ausscheiden aus den kommunalen Ämtern. Neben dem Amt des Ortsvorstehers möchte Nutz auch sein Mandat als Ortschaftsrat zeitgleich zurückgeben. Nutz wurde 2004 vom damaligen Ortschaftsrat zum Ortsvorsteher vorgeschlagen und vom Gemeinderat der Stadt Tengen bestätigt. Seine Amtszeit hätte noch bis zu den nächsten Kommunalwahlen im Jahr 2019 gedauert. Da der Ortschaftsrat keinen gewichtigen Hinderungsgrund sah, seiner Bitte zu entsprechen, war das Votum des Rates einstimmig dem Antrag über seine Entpflichtung zuzustimmen. Demnach endet die Amtszeit von Edgar Nutz am kommenden Freitag, 14. April. Aus dem Gremium hieß es, man wolle seine persönlichen Gründe respektieren, und dankte ihm für seine Amtszeit.