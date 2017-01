Tengen Benediktiner-Abt Notker Wolf kommt zu Vortrag nach Tengen

Notker Wolf, emeritierter Abtprimas, wird am Mittwoch, den 22. März, um 15 Uhr vom Bauförderverein St- Laurentius und St. Georg erwartet.

Als Vorsitzender des Baufördervereins St.Laurentius und St. Georg ist es Tengens Alt-Bürgermeister Helmut Groß gelungen, Wolf nach Tengen einzuladen, heißt es in einer Pressemitteilung der Tengener Seelsorgeeinheit. Wolf zählt zu den bekannten Stimmen der katholischen Kirche in Deutschland. Bis 2014 war er Abtprimus des Benediktinerordens mit Sitz in Rom und damit oberster Repräsentant von mehr als 20 000 Mönchen und Nonnen weltweit.

Im vergangenen Jahr betonte er, dass Integration ein langwieriger Prozess ist, der nicht von heute auf morgen bewerkstelligt werden könne. "Wir wissen jetzt noch nicht, was das Jahr bringt, und vor allen Dingen, wie wir die vielen Zuwanderer integrieren“, so Wolf. Zur Politik führte er aus, dass mehr Überzeugungsarbeit notwendig ist. „Worauf warten wir noch?“, fragt er nach einer Reise nach China: „Der Betreuungsstaat sozialdemokratischer Prägung ist bereits am Ende. Die Politik kann uns nicht mehr die Privilegien garantieren, die wir verglichen mit dem Rest der Welt, bisher genossen haben. Und ich halte es nur für fair, den anderen die gleichen Chancen im weltweiten Wettbewerb einzuräumen wie uns selbst." Wenn wir vernünftig wären und uns unser Wohl tatsächlich am Herzen läge, zitiert Wolf Lee Kuan Yu, langjähriger Regierungschef von Singapur, würden die unumgänglichen Reformen so schnell wie möglich angepackt werden. "Ich glaube deshalb an die Vernunft von Regeln, die die Voraussetzung für Freiheit und individuelle Entfaltung schaffen. Und ich misstraue deshalb der Uneigennützigkeit von Politikern, die keine Achtung vor der Freiheit der Bürger haben."

Der genaue Veranstaltungsort werde, wie Pfarrer Harald Dörflinger ankündigt, gemeinsam mit dem Bauförderverein noch festgelegt.