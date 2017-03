Tengen Am Sonntag beginnt die Marktsaison in Tengen

Am Sonntag beginnt die Marktsaison in Tengen

Mit dem Josefsmarkt eröffnet die Stadt Tengen am Sonntag, 12. März, die Marktsaison im Hegau.

Sie beginnt dort, wo sie letztes Jahr aufgehört hat: Die Marktsaison im Hegau. Der riesige Schätzele-Markt in Tengen bildete den Abschluss des Marktjahres im Hegau. Und mit dem kleineren Josefsmarkt beginnt das Städtchen im Hegau am Sonntag, 12. März, wieder den Festreigen. Von der Volksbank durch das Stadttor bis zum Hinterburgturm säumen Händler die Straßen. Bunte Blumen und Gestecke, die man auf dem seit 1883 nachweisbaren Markt kaufen kann, weisen auf den Frühlingsbeginn hin. "Wer sich stärken will, bekommt auf dem Josefsmarkt frisch gegrillte Wurst am Stand des Schwarzwaldvereines – und als Nachtisch Kaffee und Kuchen vom Elternbeirat der Kindertagesstätte", lädt Thomas Maier von der Stadtkasse im Rathaus ein, der für die Stadt den Markt organisiert. Am Stand des Kindergartens kann man obendrein Selbstgebasteltes kaufen.

Während die Besucher durch die Tengener Altstadt bummeln und den Duft von gebrannten Mandeln und Zuckerwatte genießen, können sie allerhand entdecken: Sie können staunen, wie ein Händler einen Gemüsehobel vorführt, oder auch Schmuck, Textilien und Haushaltswaren kaufen. Wer ein zünftiges Vesper sucht, wird ebenfalls fündig, auch Käse und griechische Spezialitäten kann man auf dem Josefsmarkt finden. An einem der rund 40 Stände bekommt man Vesperbretter und weitere Holzwaren. Wurst aus der Region, Honig und verschiedene Salben kann man ebenfalls einpacken. Lucia Schmid aus Schaffhausen fand an einem früheren Markt sogar spezielle Hosenträger. "Die sind für einen Clown", erklärte sie. "Denn mein Enkel spielt in einem Zirkus mit." Noch weitere Schätze hat die Schweizerin in Tengen gefunden: "Wolle, Pflanzen und ein dreidimensionales Bild – mit einem Kätzli drauf."

Der Markt in seiner jetzigen Form wird seit 1975 immer am zweiten Sonntag im März gehalten, er ist jedoch bereits seit 1883 offiziell nachweisbar als erster Vieh- und Krämermarkt des Jahres. Der Name des Marktes hat seinen Ursprung des in der katholischen Kirche gefeierten Festes des Heiligen Josef am 19. März.

Josefsmarkt, Sonntag, 12. März, 10 bis 17.30 Uhr. Marktstraße und Stadtstraße, Altstadt Tengen.