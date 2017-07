Das waren noch Zeiten. Der heutige Fußball-Bundestrainer Jögi Löw kickte 1989 auf dem Sportplatz Setze im Tengener Stadtteil Wiechs am Randen im Team des FC Schaffhausen gegen den FC Rielasingen. Einer seiner Mitspieler war Roberto Di Matteo, der mit Chelsea London 2012 die Champions League gewann.

Und auf dem anderen Sportplatz in Wiechs, dessen Seitenauslinie die Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland bildet, ist schon der frühere holländische Vize-Weltmeister Johan Neeskens bei einem Prominentenspiel aufgelaufen.



Der Tengener Stadtteil Wiechs am Randen steht wieder einmal kopf. Bei der Eröffnung des Windparks Verenafohren sind am nächsten Samstagnachmittag auch die Vereine miteinbezogen, die schon an manchen Wochenenden für Verköstigung der vielen neugierigen Besucher der drei Windkraftanlagen gesorgt haben. Und der Musikverein Wiechs spielt mitten im Forst auf. Ein Waldfest der besonderen Art. Vertreter der Presse und Politik sind schon am Mittwoch dazu eingeladen, den neuen Windpark zu inspizieren. Treffpunkt ist am Sportplatz Setze, von da aus geht es per knapp halbstündigem Fußmarsch an den Ort des Geschehens. Auf solchen Stätten und Wegen kommen nachhaltige Erinnerungen wieder ins Gedächtnis.



An spannende Fußballspiele des SV Wiechs am Randen, der längst in der Versenkung verschwunden ist – auf einem Sportplatz mit schönster Aussicht in den Hegau, wo 1989 sogar der heutige Bundestrainer Jogi Löw im Dress des FC Schaffhausen gekickt hat. Es gab auch mühsame Waldläufe, die starker Gewitterregen nicht angenehmer machten und es zudem so schnell kein Entrinnen mehr aus dem Wald gab. Da wurden die Beine plötzlich noch etwas schneller. Und das frühere komplizierte Wege-Netz im Wald verleitete allzu gerne dazu, sich zu verirren und die wartende Holz-Arbeit spät oder gar nicht zu finden. Das alles kann heute nicht mehr passieren. Im gemeinsamen Tross geht es durch eine breit ausgebaute Haupt­trasse ausgeschildert in den Windpark. Nur die Arbeit hat sich gewandelt. Statt Holz kleinzuschlagen und Buschelen herzustellen, heißt es, den Schreibstift zu zücken und einen Artikel zu verfassen. Ein bisschen Wehmut kommt dabei schon auf – mit dem Blick zurück an prägende Erlebnisse hoch über Wiechs.