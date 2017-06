Tengen 90 Zimmer im neuen Pflegeheim

Bau von Tengener Seniorenresidenz startet

Der Trauer über die Schließung der Pflegeheime Schloss Blumenfeld weicht große Freude und Aufbruchstimmung. Die pflegebedürftigen Menschen von Tengen und umliegenden Dörfern sollen schon ab dem Sommer 2018 ein neues Domizil finden. Dazu bietet die Tengener Kalkgrube in exponierter Lage mit Aussicht in die Hegau-Landschaft, direkt im Anschluss eines Wohngebiets, den Standort. Der saarländische Investor Daniel Dilger baut für 13,5 Millionen Euro eine neue, rundum betreute Seniorenresidenz mit 90 Zimmern. Zudem plant er einen Wohnpark für ältere Menschen mit 25 Einheiten. Gestern erfolgte der Spatenstich für das neue Pflegeheim. Dilger plant weitere solche Objekte im Hegau. Er wollte auch in Aach einen großen Seniorenwohnpark erstellen. Der Gemeinderat entschied sich aber für einen anderen Investor, der eine kleinere Lösung anbot. "Ich habe damals den Kontakt mit Herrn Dilger geknüpft und ihn in den Hegau gebracht. Nun bin ich stolz, dass er hier tätig wird. Das tut der ganzen Region gut", sagt der ehemalige Aacher Unternehmer und langjährige Gemeinderat, Rudi Stehle.

"Viele Mitbürger wollen ihren Lebensabend wohnortnah verbringen, wenn sie pflegebedürftig sind. Das war auch eines der wichtigsten Anliegen in einem Bürgerprozess", betont der Tengener Bürgermeister Marian Schreier. Das Heim werde den Bedarf der Bürger von Tengen, den Stadtteilen und darüber hinaus auf Jahre hinaus decken. Nach einer langen Planungszeit für das Pflegeheim könne der Bau nun relativ zügig vollzogen werden. "Das war nach der nötigen Schließung der Pflegeheime Schloss Blumenfeld so nicht absehbar", erklärt er. Konkurrenz von geplanten Pflegeheimen in anderen Hegaugemeinden befürchtet Schreier nicht. "Es fehlen derzeit eintausend Pflegeplätze im Landkreis", argumentiert er.

Der Bau des Pflegeheims sei auch der Startschuss der städtebaulichen Weiterentwicklung der Kalkgrube. Dort ist auch ein Gewerbegebiet angesiedelt. "In einem Bürgerprozess wollen wir ausloten, welche städtebaulichen Formen zum Zug kommen sollen. Mehrere Komponenten sind denkbar, wie eine Kombination von Wohnen, Handel und Dienstleistungen oder Tourismus. Die baurechtlichen Voraussetzungen sind schon vor gut 25 Jahren geschaffen worden", sagt Schreier. Der Bau des Pflegeheims sei die höchste private Investition des vergangenen Jahrzehntes.

"Das ist ein herrliches Grundstück, auf dem das Pflegeheim entsteht", schwärmt Richard Wolfframm, Geschäftsführer des Hauses Sonnenhalde mit Sitz in Engstingen bei Tübingen. Sein Unternehmen wird das Tengener Pflegeheim genauso betreiben wie Seniorenhäuser in Singen und Stockach. Die exponierte Lage zeige auch die hohe Anspruchshaltung der Tengener, betont er. "Das wird eine runde Geschichte. Das Helle wird in der Seniorenresidenz dominieren", so Wolfframm. Investor Daniel Dilger scheint seinen Gefallen an Investitionen im Hegau gefunden zu haben. Bisher hat er bundesweit 19 Seniorenwohnanlagen gebaut. "Ein weiteres ist im Hegau in Planung", so Dilger. Die genauen Pläne und den Standort will er schon bald verraten.

"Es zahlt sich nun aus, dass die Stadtverwaltung und der Gemeinderat schon vor gut 25 Jahren die baurechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass ein Pflegeheim erstellt werden kann", sagt Stadtrat Karl-Heinz Hofgärtner aus Uttenhofen. "Das wird für die Bevölkerung von Tengen und den Stadtteilen eine tolle und moderne Einrichtung in schöner Lage", so Hofgärtner. "Es zeigt sich nun, dass es unausweichlich war, die in die Jahre gekommene Pflegeheime Schloss Blumenfeld zu schließen", erklärt der Tengener Stadtrat Adelbert Zeller. Der Standort in Wohnortnähe sei ideal.

Die Seniorenresidenz

Auf einer Grundstücksfläche von knapp 7000 Quadratmetern wird ein Gebäudekomplex mit 90 Pflege-Appartements erstellt. Die Wohn- und Nutzfläche beträgt 5755 Quadratmeter. Es gibt ausschließlich Einzelzimmer. Vorgesehen sind eine Cafeteria, ein Park, sowie ein Friseur und eine Teeküche. An Demenz Erkrankte finden eine beschützende Wohngruppe mit 15 Plätzen und einen Garten der Sinne. Ab 143 391 Euro kann ein Pflege-Appartement erworben werden. Entweder zur Eigennutzung oder zur Vermietung.