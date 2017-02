Tengen 90 Frauen lassen sich gern vom Skiclub-Team verwöhnen

Kaiserwetter, Spitzenstimmung und gute Betreuung in den Flumserbergen

Am vergangenen Wochenende war es wieder einmal soweit. Das männliche Betreuerteam des Skiclubs Nordhalden hat wieder einen Tag nur mit Frauen in den Flumserbergen verbracht. Die Damen waren ein weiteres Mal hin und weg und einfach nur begeistert, was das Skiclub-Team an diesem Tag alles auf die Beine gestellt hat, so die Pressemitteilung.

Der Frauentag wird nunmehr bereits zum zwölften Mal in Folge von den Nordhaldern veranstaltet. In diesem Jahr machte sich das Team um den neuen Vorsitzenden Johannes Lohberger kurzzeitig ein wenig Sorgen um die Teilnehmerzahlen, da der Termin in Konflikt mit einigen Fastnachts-Veranstaltungen im Kreis stand. Aber die Damen standen dem Skiclub treu bei. Beide Busse waren wie in den Vorjahren bereits nach kurzer Zeit komplett ausgebucht. Der Skiclub ist begeistert, dass die Nachfrage nach so vielen Jahren immer noch ungebremst ist und wieder 90 Frauen teilgenommen haben.

Wieder haben die Betreuer den Damen während der Busfahrt ein Sektfrühstück gereicht, nach Ankunft in den Flumserbergen die Damen beim Ausladen und Auspacken der Ski unterstützt und sind natürlich auch beim überaus anstrengenden Skischuhe Anziehen behilflich gewesen. Bevor das Betreuer-Team die Damen auf die Piste entlassen hat, gab es für jede einzelne noch eine kleine Stärkung. Getreu dem Motto "nie ohne Gummi" überreichte Altvorstand Christian Schautzgy den Damen zur Stärkung für zwischendurch noch eine kleines Päckchen Gummibärchen.

Die Damen fanden wieder top präparierte Pistenverhältnisse bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel vor. Dementsprechend gut gelaunt trudelte dann gegen Nachmittag Dame um Dame auf der Wanderhütte ein. Hier wurden sie bereits von den Männern mit einem Apero, Musik und einem Snack erwartet.

Am späten Nachmittag versammelten sich alle Ladys wieder an den Bussen, wo die acht Männer sie in Empfang nahmen und den wohlverdienten Apres-Ski anstimmten. Verwöhnt wurden die Damen mit heißer Kartoffelsuppe, Sekt, Aperol, Hugo und natürlich dem wohl verdienten Skifahrer-Willi und Schümli-Pflümli. Die Stimmung unter den Teilnehmerinnen und den Betreuern hätte nicht besser sein können. In den Bussen erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt. Es wurde geklatscht, geschunkelt und gefeiert. Die Männer hatten noch einmal jede Menge zu tun, um die Damen mit Getränken zu versorgen und für Stimmung zu sorgen. "Wir sind immer wieder komplett überwältigt, das auch nach so einer langen Zeit die Nachfrage am Lady-Day derart hoch ist und dass uns viele der Teilnehmerinnen bereits zwölf Jahre lang treu zur Seite stehen. Dank der guten Stimmung der Frauen und einem äußerst engagierten Betreuerteam ist auch die elfte Auflage des Lady-Day wieder ein voller Erfolg gewesen." Mit diesen Worten bedankten sich Johannes Lohberger sowie das gesamte Betreuer-Team nochmals bei allen Teilnehmerinnen.

Angebot zum Saisonende

Der Ski Club Nordhalden fährt für sein traditionelles Ski- und Snowboardwochenende zu Sonja und Günther auf den Burgaunerhof nach Südtirol und beendet damit die Skisaison 2016/2017. Das wunderschöne 3-Sterne-Hotel liegt im Martelltal in Südtirol. Vom Burgaunerhof aus werden diverse Skigebiete angefahren. Der Termin für dieses ereignisvolle Wochenende ist vom 23. bis 26. März. Anmeldungen nimmt Christian Schautzgy unter Telefon (0 77 36) 92 48 54 entgegen und er steht für offene Fragen zur Verfügung.

