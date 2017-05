Singen 125. Jubiläum mit Matinee beim Musikverein Wiechs

Der Musikverein Wiechs am Randen feiert sein 125. Jubiläum mit einer Matinee. Bürgermeister Marian Schreier betont die jugendliche Frische des Orchesters, das mit modernen und klassischen Titeln die Zuhörer begeistert.

Wenn nicht gerade Ausnahmezustand aufgrund des weithin bekannten Oktoberfestes herrscht, zeichnen sich die Konzerte des Musikvereins Wiechs am Randen durch ihren heimeligen, familiären Charakter aus. Jeder kennt jeden, die Atmosphäre ist ungezwungen und die Stimmung fröhlich. Nicht anders war es bei der Jubiläums-Matinee zum 125-jährigen Bestehen des Orchesters. Wie es sich gehört, begrüßte der Vorsitzende Heinz Leichenauer die vielen Gäste in der proppenvollen Gemeindehalle, um gemeinsam bei Musik und guter Laune das Jubiläum zu begehen.

Los ging es dann auch gleich mit einer Premiere, als die „Young Winds Wiechs“, die Jugendlichen des Musikvereins, zum ersten Mal vor Publikum auftraten. Die zehn Musikerinnen und Musiker brachten tatsächlich – Nomen est omen – frischen Wind auf die Bühne, als sie im Stile einer Brassband den „Florentiner Marsch“ selbstbewusst und mit viel Schwung präsentierten. Bei einer Formation mit zehn Musikern hat jeder einzelne eine größere musikalische Verantwortung zu tragen als im großen Orchester, deshalb war die Leistung der Jungmusiker umso erstaunlicher. Apropos Größe: Der Musikverein Wiechs am Randen gehört mit seinen 34 Aktiven sicherlich zu den kleinsten Orchestern im Hegau, deshalb ist es schon bemerkenswert, welche Klangfülle diese Formation unter der Leitung ihres Dirigenten Karl Schwegler auf die Bühne bringt. Ein Beispiel dafür war das Ennio-Morricone-Medley. Bei der Musik dieses Komponisten, der durch die Vertonung berühmter Spaghetti-Western Ruhm erlangte, sind vor allem die Querflötistinnen gefragt, denn mit ihren filigranen Instrumenten tragen sie diese schönen Melodien.

Dagegen standen beim Michael-Jackson-Medley Schlaginstrumente und Saxophone im Mittelpunkt. Mit den sogenannten Boom-Whackers, spezielle Plastikröhren, kamen bei „Disco-Kid“ exotische Instrumente zum Einsatz. Sie werden als Rhythmusinstrumente genutzt, indem sie so in die flache Hand geschlagen werden, dass sie eine Art Hohlklang erzeugen. Doch was wäre eine 125-Jahr-Feier in Wiechs ohne Polka, die natürlich zum Abschluss und Höhepunkt gespielt wurde. Das Orchester riss die Gäste von den Stühlen und unter Klatschen und Begeisterungsrufen ging die Matinee zu Ende.

Nicht unerwähnt sollen Michaela Scheu und Vanessa Ballin bleiben, die charmant durch das Programm führten. Ganz zum Schluss, als sich schon von der Küche her der Duft von Geschnetzeltem und Spätzle in der Gemeindehalle ausbreitete, ergriff Bürgermeister Marian Schreier das Wort, um dem Musikverein in einer launigen Ansprache zum Jubiläum zu gratulieren. Es könne keine Rede davon sein, dass das Orchester im Laufe der vergangenen 125 Jahre in irgendeiner Form Rost angesetzt habe, im Gegenteil, die dargebotene Musik sei lebendig, jung und frisch. Schreier wies auf die Tradition im Verein hin, dass die Leidenschaft zur Musik von Generation zu Generation weitergegeben worden sei und das dadurch entstandene Zusammengehörigkeitsgefühl einen wesentlichen Teil dieses Erfolges ausmache.

Der Musikverein

Der 1892 gegründete Musikverein feiert sein 125. Jubiläum. Er gehört mit seinen 34 Aktiven eher zu den kleinen – aber nichts destotrotz feinen – Orchestern. Der jährliche Höhepunkt ist sicher das Wiechser Oktoberfest, das im letzten Jahr an drei Tagen mehrere tausend Besucher anlockte.