Was sehen Sie auf dem neuen Schild?

Sind auf dem neuen Willkommensschild an der Grenze des Landkreis' Konstanz in Wahrheit Stockacher Symbole zu sehen?

Es gibt Missstände, die drängen sich dem Betrachter regelrecht ins Auge. Die einen sehen nichts, beziehungsweise vermissen wichtige Anhaltspunkte. Andere deuten Dinge hinein, mit viel Fantasie wohlgemerkt, die nicht zu erkennen sind. Die Rede ist von dem neuen Verkehrsschild "Willkommen im Landkreis Konstanz". Unmissverständlich sind darauf Motive aus Konstanz und aus Singen zu erkennen. Imperia, Hegau-Vulkan und Bodensee. "Wo aber bitteschön sind die Motive aus Stockach und Radolfzell", mahnt Narrenrichter Jürgen Koterzyna an und macht seinem Ärger im Bürgerhaus Adler Post unmissverständlich Luft. Ihm habe man diese Auswahl oder das Weglassen von Motiven so erklärt, dass das Schild sonst künstlerisch überladen wirke. Aha. Angemerkt sei hier, so Koterzyna, dass das Landratsamt beim Rückbau der Kreisverkehre auch keine besondere Rücksicht auf die Künstler genommen habe. Deshalb lautet der unmissverständliche Vorschlag Koterzynas: Hans Kuony kommt auf das Schild und in Stockach wird wieder das Autokennzeichen "STO" eingeführt, oder gleich beides.

Bürgermeister Rainer Stolz, der gerade erst seine erneute Kanditatur bekannt gegeben hatte, sah in dem angemahnten Misstand eher eine missverständliche Betrachtungsweise. "Dem Narrenrichter entgeht wohl der tiefere Sinn dieser Symbolik", mahnte er nun wieder an und klärte das närrische Volk in der Adler Post auf. Schließlich sei das Motiv im engen Schulterschluss mit dem Landratsamt entstanden. Die Stadt Stockach sei immerhin das Tor zum Bodensee, ohne Stockach würde es keinen Bodensee geben. Der Hügel sei die Nellenburg. Und diese Figur in der Mitte, in der Koterzyna missverständlich die Imperia erkannt habe, sei die Justitia. Was wiederum unmissverständlich darauf hindeuten würde, dass in Stockach das bedeutendste Gericht im Landkreis Stockach stehen würde. Unmissverständliche Missstände treffen da wohl auf alternative Fakten. Narro!