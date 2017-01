Stockach Zwischen Rathaus und Franz-Schubert-Straße: Stadt plant Kindergarten-Neubau

Um die Lage für Kinderbetreuung in der Stockacher Kernstadt zu entlasten, solle in neuer Kindergarten gebaut werden.

Die Stadt Stockach investiert weiter in die Kinderbetreuung. Auf dem Bolzplatz zwischen Rathaus und Franz-Schubert-Straße soll in diesem Sommer ein Kindergarten mit zwei Gruppen entstehen. Der Gemeinderat hat jüngst den Bau beschlossen und bemüht sich um Fördergelder für das Projekt, welches insgesamt 2,15 Millionen Euro kosten soll. "Wir hoffen, entweder vor oder nach den Sommerferien mit dem Bau beginnen zu können", sagt Willi Schirmeister, Leiter des Stadtbauamtes.

Der Bau eines neuen Kindergartens sei aus mehreren Gründen notwendig gewesen, wie Hauptamtsleiter Hubert Walk im Gemeinderat erklärte. Die Zahl der Flüchtlingskinder aus den Gemeinschaftsunterkünften sei zwar nicht mehr so hoch wie noch vor einem Jahr. Dennoch würden in den nächsten Monaten 11 bis 15 Kinder in der Übergangsgruppe in der Unterkunft in der Oberstadt betreut, die in den Kitas der Kernstadt keinen Platz erhalten hätten. Die Gruppe in der Gemeinschaftsunterkunft sei als zeitliche Übergangslösung geschaffen worden, dennoch bliebe das Platzangebot in der Kernstadt weiterhin angespannt. Auch habe die städtische Kinderkrippe ihre fünfte und letztmögliche Gruppe eröffnet, sodass bei steigender Nachfrage auch hier die Kapazität erschöpft wäre. Ebenfalls sei geplant, dass der Kindergarten Kleeblatt die aus der Not eingeführte fünfte Gruppe wieder auflöst. In den Räumen sei nur Platz für vier Gruppen. Etwa zehn Plätze fallen dadurch weg. Grundsätzlich seien die vier Kindergärten der Kernstadt sehr voll und alle Plätze bereits sehr früh im Kindergartenjahr belegt, wie Hubert Walk ausführt. Es käme zu Wartelisten bis zum Sommer. Diese Situation möchte die Stadt unter anderem mit dem Neubau verbessern.

Ein anderer Punkt, den die Stadtverwaltung angehen möchte, ist die Aufnahme von auswärtigen Kindern. Noch würden in den städtischen Kindergärten keine Kinder aus anderen Gemeinden aufgenommen. Dies beträfe in der Regel Eltern, die zwar auswärtig wohnen, aber in Stockach arbeiten und hier ihre Kinder in den Kindergarten betreuen wollten. Die Stadt wolle diese Haltung etwas lockern, doch auch dafür seien neue Plätze erforderlich.

Dennoch geht die Stadt die Planung vorsichtig an. Beim ersten Entwurf des neuen Kindergartens sei auch noch von vier Gruppen die Rede gewesen. Man habe die Planung auf zwei Gruppen reduziert. "Die Geburtenrate stagniert, also planen wir moderat. Wenn der Bedarf wächst, können wir um weitere Gruppen erweitern. Die Option haben wir noch", sagt Willi Schirmeister. Vorgesehen ist auch ein Mehrzweckraum, der von der benachbarten Kindertagesstätte Villa Kunterbunt mitbenutzt werden soll. Ebenfalls betont die Stadtverwaltung, dass der Spielplatz, der zwischen dem neuen Kindergarten und der Kindertagesstätte liegt, weiterhin öffentlich bleiben soll.

Finanzierung

Das Bauamt rechnet mit Gesamtkosten mit Bau, Einrichtung und Außenanlage für den Kindergarten mit 2,15 Millionen Euro. Davon sind 220 000 Euro im Haushalt 2016 bereitgestellt und zu übertragen. Im Haushalt für das Jahr 2017 sollen eine Millionen Euro veranschlag werden und im Haushalt 2018 die Restfinanzierung mit 930 000 Euro. Die Stadt will sich um Fördermittel aus dem Ausgleichstsock in Höhe von 700 000 Euro bemühen. (ans)