Stockach Zwischen Freude, Sorge und Namensvorschlägen: Ein Storchenpaar hält Stockach auf Trab

Die Begeisterung über das Storchenpaar auf dem Kriegerdenkmal in der Stockacher Oberstadt bei den Bürgern wächst. Aber gleichzeitig herrscht Sorge, ob der Nestbau klappt. Vertreter der Stadt haben sich mit Storchenexperte Wolfgang Schäfle die Situation angeschaut und über Verunreinigungen durch Kot am Denkmal, ob Hilfe beim Nestbau nötig ist und die Erfolgschancen der Störche gesprochen. SÜDKURIER-Leser haben Namensvorschläge gemacht

Das Flattern und Klappern der zwei Störche auf dem Kriegerdenkmal in der Stockacher Oberstadt fasziniert zunehmend die Bürger und Besucher. Viele beobachten, machen Fotos und begrüßen Bekannte mit einem “Hast du schon gesehen... ?” oder "Schau mal da oben!". Die majestätischen Vögel sind das große Stadtgespräch. Denn wann gab es schon mal Störche in der Kernstadt?

Umfrage Ted wird geladen... Der Ted kann leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie JavaScript in Ihrem Browser.

Storchenexperte Wolfgang Schäfle aus Böhringen, der sich am Montag ein Bild ihres Wahlplatzes gemacht hat, erzählt: "Bis vor ein paar Jahren waren in Stockach und nördlich der Stadt keine Störche." Inzwischen gebe es zum Beispiel in Mindersdorf welche. Nur das Paar in Espasingen sei schon länger da und Schäfle gut bekannt. Dort läuft laut Schäfle schon das Brüten. Ob es bei dem Paar auf dem Kriegerdenkmal soweit kommt, ist momentan noch offen. Schäfle begutachtete mit einem Fernglas die Nestbauversuche und besprach sich vor Ort mit Peter Fritschi, Leiter des Baurechts- und Ordnungsamts, Harald Schweikl von der Bauverwaltung und Sabrina Molkenthin, Leiterin des Umweltzentrums. Sollen die Störche Unterstützung beim Nestbau bekommen? Muss etwas wegen herunterfallender Zweige abgesperrt werden? Und wie realistisch ist es, dass die Störche wirklich brüten? Der Konsens war schließlich: Erst mal Abwarten und keine Nisthilfe bauen. Denn genau das, so Schäfle, könnte die Störche, die er für ein unerfahrenes Paar hält, sogar verunsichern und vertreiben. "Wenn sie ernsthaft bauen, schaffen sie das", weiß er aus Erfahrung und folgert aus seinen Beobachtungen: "Sie wollen diesen Platz.

" Zum Brüten sei es noch nicht zu spät, obwohl schon viele Storchenpaare dabei sind. Es gebe auch Spätbruten bis Ende April, erklärt er, und ein Nest könne innerhalb weniger Tage entstehen. Trotzdem könne es auch sein, dass sie einfach so hierbleiben, ohne für Nachwuchs zu sorgen. "Wenn die Störche im Herbst weggezogen sind, könnte man etwas für ihre Rückkehr im kommenden Jahr bauen", sagt Schäfle. Er und Fritschi wollen in Kontakt bleiben und weiter beobachten, was die Tiere machen. Aber eine Maßnahme der Stadt gibt es: Die kleine Treppe neben dem Kriegerdenkmal wird abgesperrt, damit Passanten nichts von oben abbekommen oder den mit Kot beschmutzen Handlauf anfassen. Zur irgendwann nötigen Reinigung des Steinobelisken ist bisher noch nichts besprochen.

Die Störche sind übrigens beringt und der Lokalredaktion gelang es, den Ring des mutmaßlichen Weibchens – sie ist bei gewissen Aktivitäten unten – abzulesen: DER und AU566. Das Kürzel DE steht für Deutschland und R für die Vogelwarte Radolfzell-Möggingen. Die Nummer AU566 bekam laut Auskunft von Ornithologe Wolfgang Fiedler von der Vogelwarte im Jahr 2014 ein Nestling in Obersulmetingen (Großraum Ulm). Die Meldung dieser Nummer durch die Lokalredaktion ist die erste seit der Beringung und die Geschlechter der Störche lassen sich erst bei der Paarung identifizieren. Beim zweiten Storch ist das Ablesen etwas schwieriger, denn der Ring ist stark verschmutzt. Die Möglichkeiten: AR413 (Ehingen an der Donau 2014, bisher keine Fundmitteilung), AR415 (Ehingen an der Donau 2014, Fundmitteilung 2016 aus Spanien) oder AR419 (Bad Schussenried 2014, noch keine Fundmitteilung).

Der zweite Buchstabe könnte statt K aber auch ein R sein. Störche mit AK413 und AK415 wurden 2012 in Östringen (Kreis Karlsruhe) beringt. AK419 lebt nicht mehr, kann es also nicht sein. Beide Störche tragen ihren Ring am rechten Bein – das bedeutet Beringung in einem geraden Jahr. Dadurch und aufgrund des Alters des Weibchens wäre eine der AR-Nummern plausibel. Bis der Ring besser lesbar wird, bleibt es aber trotzdem ein Rätsel. Die Entfernung der Herkunftsorte zu Stockach ist auf jeden Fall nicht ungewöhnlich. “Zwischen Oberschwaben und dem Bodensee gibt es regen Austausch", erklärt Wolfgang Fiedler.

Und wie kamen die Störche eigentlich zur Steinsäule? Ein solcher Platz sei hinsichtlich der Höhe und exponierten Lage nicht ungewöhnlich, Störche bevorzugten solche Umgebungen, erklärt Fiedler. Er kennt aber noch kein Tierpaar, das sich sich ausgerechnet ein Steindenkmal ausgesucht hat. “In Spanien brüten Störche gerne auf hohen Felsnadeln”, fällt ihm als einzig ähnliches Beispiel ein. Dass es diese Störche hierher verschlagen hat, könne daran liegen, dass schon viele Brutplätze belegt seien. “Erstbrüter sind meist etwas spät dran.”

Die Stadt-Webcam am Alten Forstamt direkt gegenüber des Kriegerdenkmals kam beim Treffen von Schäfle, Fritschi, Schweikl und Sabrina Molkenthin auch zur Sprache. Kulturamtsleiter Stefan Keil hätte sie sogar sofort auf die Störche ausrichten lassen, doch "sie hängt leider zu tief". Er wolle aber mit dem Hausmeister reden, ob sich oben an einem der Museumsfenster unter dem Dach eine Kamera anschließen lasse.

Die Namensvorschläge der SÜDKURIER-Leser für das Stockacher Storchenpaar

Dem Aufruf, Namensideen für das Storchenpaar in der Oberstadt zu schicken, folgten einige Leser. Das sind ihre Ideen: