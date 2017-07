Hohenfels Zweiradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Der Jugendliche war mit seinem leichten Motorrad auf der Kalkofener Steige unterwegs.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13.15 Uhr, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach war der 17 Jahre alte Fahrer mit seinem leichten Motorrad um diese Zeit mit einer Gruppe auf der Landesstraße 194 vom Stockacher Stadtteil Mahlspüren im Tal nach Hohenfels-Kalkofen unterwegs. In der Serpentine stürzte er und verletzte sich dabei an einem Arm und einem Bein. Die Polizei gibt zu hohe Geschwindigkeit und Unachtsamkeit als Unfallursachen an. Der Schaden am Fahrzeug liegt laut der Mitteilung bei etwa 1000 Euro.