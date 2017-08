Stockach Zwei Verletzte und 17000 Euro Schaden: Auto überschlägt sich nach Unfall auf B313

Eine 56-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch gegen 5.45 Uhr, kurz nach der Abfahrt von der A98 Stockach West auf der B313 einen anderen Wagen übersehen. Bei dem Zusammenprall überschlug sich das Auto eines 45-Jährigen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, stieß der Wagen der 56-Jährigen frontal gegen das rechte Hinterrad des vor ihr fahrenden Autos. Die Wucht des Aufpralls habe das Fahrzeug auf die Seite kippen lassen. Anschließend soll das Auto mehrere Meter über die Straße gerutscht sein und sich dann überschlagen haben. Es kam schließlich auf den Rädern zum stehen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, heißt es in der Mitteilung weiter. An den Autos entstand ein Schaden von rund 17000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Besonders die Frage, ob das gerammte Auto zum Unfallzeitpunkt mit oder ohne Licht unterwegs gewesen ist, gelte es zu klären. Zeugenhinweise an Telefon (07733) 99 60 0.