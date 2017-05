Stockach Zwei Motorradfahrer stoßen im Kreisverkehr zusammen

Einer der beiden wurde bei dem Unfall leicht am Knie verletzt.

Der Unfall ereignete sich laut der Pressemitteilung der Polizei am Sonntag gegen 13.45 Uhr. Demnach ist um diese Zeit ein 64 Jahre alter Motorradfahrer aus Richtung Nenzingen in den Rißtorf-Kreisel eingefahren. Dabei übersah er offenbar einen 24 Jahre alten Motorradfahrer, der bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 24-Jährige stark bremsen und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht am Knie. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von rund 1600 Euro.