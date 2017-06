Stockach Zwei Männer prügeln sich am Busbahnhof

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall möglicherweise bei einem Schichtwechsel in einer angrenzenden Firma beobachtet haben

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen zwei Männer im Alter von 29 und 27 Jahren aufgrund einer Schlägerei am Busbahnhof in der Heinrich-Fahr-Straße. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtete, passte der 27-Jährige gegen 22 Uhr am Dienstag nach bisherigen Ermittlungen den 29-Jährigen ab und schlug ihn nach einem Wortwechsel auch mit einem Stein, wogegen sich der Angegriffene zur Wehr setzte. Möglicherweise beteiligten sich an der Auseinandersetzung noch weitere, bislang unbekannte Personen. Beide Männer mussten nach der Schlägerei ärztlich versorgt werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Aufgrund des Schichtwechsels in einem angrenzenden Betrieb dürfte die Schlägerei von mehreren Personen beobachtet worden sein. Die Polizei bittet diese Zeugen sich im Revier Stockach unter der Telefonnummer (0 77 71) 93 91 0 zu melden.