Stockach Zwei Männer dringen in eine Wohnung ein und schlagen Bewohnerin

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Vorfall ereignete sich laut der Pressemitteilung der Polizei am Donnerstag gegen 22.30 Uhr in einem Anwesen in der Robert-Koch-Straße. Demnach sind ein 41- und ein 42-Jähriger in die Wohnung eingedrungen und haben dabei eine Tür beschädigt. Der jüngere Mann war zudem mit knapp zwei Promille betrunken. In der Wohnung leben ein 45-jähriger Mann und eine 57-jährige Frau. Laut der Mitteilung sollen der Frau Haare ausgerissen worden sein. Außerdem soll sie mit einem Holzstock geschlagen worden sein, sodass sie Verletzungen erlitt, die im Krankenhaus stationär behandelt werden. Gegen den 41-Jährigen besteht laut der Mitteilung zudem ein amtliches Näherungsverbot. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.