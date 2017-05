Stockach Zwei Chöre ergänzen sich bestens

Liederkranz Wahlwies und Salto Vocale aus Tuttlingen-Möhringen haben genauso viel Freude an ihrem Auftritt wie das Publikum.

Der Liederkranz Wahlwies lud mit "Mai – mir singed" zum Chorkonzert in die Roßberghalle und viele Einheimische sowie Gäste kamen. Der Vorsitzende Wolfram Renner stellte fest, der Chor sei nicht nur personell gewachsen. "Auch die Lust, neue Stücke einzustudieren, ist weiter gewachsen und hat uns zusammengeschweißt." 14 Männer und 26 Frauen sangen unter der Leitung von Jutta Horton. Jedem Stück ging eine kurze Einführung voraus. Bei "Time after Time" etwa las Beate Klatt Teile des englischen Textes in deutscher Sprache vor. Mit "Es ist Sommer" und dem Thema der Muppet-Show rissen sie das Publikum mit.

Die Gäste aus Möhringen entstammen dem Sängerkranz Möhrigen, wo sie als Gospel- und Projektchor begannen. Vor fünf Jahren nannten sie sich Salto Vocale. Sie treten unter der Leitung von Eberhard Graf auf, der einige Jahre in Wahlwies gelebt hat. Die Möhringer nahmen die Handy-Sucht aufs Korn. "Tatschofonie" äußere sich darin, stets erreichbar zu sein und ständig auf dem Handy zu tippen. Die fünf Männer und 18 Frauen besangen ein "Rendezvous", das vollkommen daneben ging, nahmen die Zuhörer mit zum "Haus am See" und beschlossen vor der Pause: "So soll es sein, so kann es bleiben" (Piano: Thomas Förster). Vor dem zweiten Teil gab es für das Publikum allerlei Köstlichkeiten, die der Liederkranz liebevoll zubereitet hatte.

Mit eingängigen Melodien meldeten sich die Gäste aus Möhringen zurück. Quer durch die Gefühlswelten sang sich dann der Liederkranz mit der Geschichte der Lorelei (Piano: Peter Kunz), dem Zulu-Song "Vela", der gefühlvollen Ballade "Die Rose" und der spontan erklärten Lieblingspolka. Nach zwei einzelnen Zugaben stimmten beide Chöre gemeinsam "Weit weit weg" an. Bürgermeister Rainer Stolz lobte: "Gelungener Abend. Es hat Spaß gemacht, zuzuhören.". Ortsvorsteher Udo Pelkner beeindruckte, was der Liederkranz nach so kurzer Zeit auf die Beine stellte.

Bildergalerie: www.suedkurier.de/ bilder