Stockach Zwei Brüder mit 40 000 Haustieren: Teenager betätigen sich als Imker

Die Büder Philipp und Paul Mößner sind in ihrer Freizeit Imker. Das ungewöhnliche Hobby erfordert viel Wissen und Erfahrung.

Ein Hund oder eine Katze, vielleicht sogar zwei Tiere. Diese Haustiere sind in vielen Familien normal. Doch Philipp und Paul Mößner vom Bühlhof zwischen Stockach und Ludwigshafen haben zum Teil bis zu 40 000 Haustiere. Der knapp 16-Jährige Philipp und sein 13-jähriger Bruder sind Imker. Sie betreuen sieben Bienenvölker mit tausenden Insekten.

Vor vier Jahren startete im heutigen Schulverbund Nellenburg eine Imker-AG. Kurt Kirchmann, Imker und Kreisjägermeister, begeisterte einige Schüler für die Arbeit mit den Bienen. Philipp Mößner war dabei und übernahm zwei Bienenvölker. Ein halbes Jahr später half sein Bruder mit. Beide absolvierten den Grundkurs für Imker, der alle zwei Jahre vom Amt für Landwirtschaft in Stockach angeboten wird. "Jeder, der Interesse hat, kann Imker werden. Am Anfang sollte man einen erfahrenen Imker zur Hand haben, der einen unterstützt und Tipps gibt", sagt Philipp. Der Grundkurs sei für alle empfehlenswert. An vier Abenden höre man Referate über alles, was man zum Thema wissen müsse. Der fünfte Abend sei das Honigseminar. Dort wird erklärt, wie man mit dem Honig umgehen muss. Nur wer das Zertifikat hat, darf später seinen Honig in die Gläser des Deutschen Imkerverbunds abfüllen. Ärztliche Untersuchungen sind für einen Neu-Imker nicht vorgeschrieben.

Die Eltern waren anfangs skeptisch, unterstützten aber ihre Söhne finanziell. "Wir haben eine eigene Kasse für die Bienen", erklärt Paul. Sie verkaufen den Honig, kaufen für das Geld Materialien, neue Honiggläser und falls es größere Ausfälle gibt auch neue Bienenvölker. "Die kauft man in größeren Imkereien oder wenn jemand aufhört." Im Herbst und im Dezember ist die Varroa-Milbenbekämpfung wichtig, weil die Milbe die Bienen schädigt. Im Frühjahr müsse man schauen, dass die Bienen genügend Platz in den Kästen haben. "Jetzt stehen zwei Kästen übereinander, im Sommer kommt noch einer drauf", beschreibt Philipp. Sie müssten darauf achten, dass die Tiere nicht krank würden. Bei Krankheitsverdacht rufen sie den Bienensachverständigen des Bezirks an, der prüft dann, was zu tun ist.

Mitte bis Ende Mai und im frühen Herbst kommt die Honigernte. Aufgrund der Schäden an den Bäumen durch die frostigen Nächte finden die Bienen im Moment allerdings nur wenig Nahrung, sodass die Imker mit einem sehr geringen Ertrag rechnen. Der Imkerverein hat ein Messgerät, mit dem man die Honigart bestimmen kann – beispielsweise Wald- oder Blütenhonig. "Jedes Volk kann unterschiedlichen Honig haben, obwohl sie dicht beisammen stehen", berichten die Jung-Imker. Bei ihrer Arbeit tragen sie eine Schutzjacke mit einem Schleier aus feinem Netz und Lederhandschuhe. Um den Flugbetrieb zu beobachten, sind aber keine Schutzmaßnahmen nötig. Der Standort ihrer Kästen sei optimal, weil es viele Obstplantagen gebe. "Genügend Sonne ist wichtig und dass die Kästen in Richtung Süden oder Südosten stehen." Wer als Imker beginnt, muss für die komplette Ausstattung rund 1300 Euro zahlen. Jedes weitere Volk kostet etwa 140 Euro.

Die jungen Imker fühlen sie von den erwachsenen Kollegen anerkannt. Beim Imkerhock in Zoznegg tauschten sich alle aus und holten sich Informationen. "Manchmal können wir den Älteren auch was erklären", freuen sich die Brüder.

Der Bezirksimkerverein

Wer sich für den Verein und das spannende Hobby interessiert, kann in den Sommermonaten ohne Anmeldung am monatlichen Imkerhock in Zoznegg teilnehmen. Dieser findet immer am ersten Samstag eines Monats statt. Angeboten werden Fortbildungen, ein reger Erfahrungsaustausch und ein gemütliches Beisammensein. Auch ein persönlicher Besichtigungstermin an den Bienenvölkern des Lehrbienenstandes kann vereinbart werden. Termine und weitere Informationen gibt es unter www.imkerverein-stockach.de sowie bei der Vorsitzenden Bianca Duventäster unter der Mail-Adresse info@imkerverein-stockach.de (wig)