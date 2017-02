Stockach Zwei Autos stoßen zusammen

Vermutlich war Unachtsamkeit die Ursache.

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 16.45 Uhr an der Einmündung der Talstraße in die Dillstraße, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt. Demnach ist der Fahrer eines Autos an dieser Stelle auf ein dort haltendes zweites Auto aufgefahren. Die Ursache für den Unfall war laut der Polizeimeldung vermutlich Unachtsamkeit. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt zusammen etwa 1500 Euro.