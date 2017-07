Stockach Zwei Autos stoßen zusammen  Fahrer erzählen unterschiedliche Geschichten

Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 20 Uhr auf der Bundesstraße 14 vom Stockacher Ortsteil Windegg in Richtung Tuttlingen. Demnach wollte ein BMW-Fahrer einen vor ihm fahrenden VW Polo überholen. Dabei soll es zwischen den beiden Fahrern zu gegenseitigen Beschleunigungs- und Bremsmanövern gekommen sein, die schließlich im seitlichen Zusammenstoß der beiden Autos endeten. Den Schaden, der dabei entstand, beziffert die Polizei mit etwa 9000 Euro. Die beiden Beteiligten äußern sich laut der Mitteilung vollkommen unterschiedlich zum Unfallhergang. Daher bittet die Polizei in Stockach um klärende Zeugenhinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.