Beim Zusammenstoß zweier Autos in der Weißmühlenstraße in Stockach entstand laut Polizei rund 5000 Euro Schaden.

Zwei Autos sind am Montag gegen 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Weißmühlenstraße in Stockach zusammengestoßen. Verletzt worden sei niemand, es entstand jedoch laut Polizei Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.