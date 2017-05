Stockach-Wahlwies Zusammenstoß beim Überholen: Rollerfahrerin wird leicht verletzt

Die Rollerfahrerin wollte links abbiegen, eine Autofahrerin hat überholt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 6117 am Ortsausgang von Wahlwies in Richtung Orsingen, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach war die Rollerfahrerin in Richtung Orsingen unterwegs und wollte nach links in den Verbindungsweg nach Steißlingen einbiegen – möglicherweise ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, heißt es in der Meldung. Die nachfolgende Autofahrerin dürfte den Abbiegevorgang demnach nicht rechtzeitig bemerkt haben und überholte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Rollerfahrerin wurde dabei leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. Der Schaden am Auto liegt bei etwa 4000 Euro, der Schaden am Roller bei etwa 1500 Euro.