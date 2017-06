Stockach Zusammenstoß: Kombifahrer übersieht Smart

Zwei Leichtverletzte und 10 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag

Ein 31-jähriger Autofahrer hat am Dienstag gegen 13.30 Uhr beim Abbiegen einen Smartfahrer mit Beifahrerin übersehen und stieß mit dem Kleinwagen zusammen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtete, wollte der 31-Jährige mit seinem VW Passat aus Richtung Mindersdorf kommend nach links abbiegen. Dabei übersah er einen 74-jährigen Autofahrer in einem Smart, der von Stockach kommend in Richtung Zoznegg fuhr. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge erlitten der Smart-Fahrer sowie die 70-jährige Beifahrerin leichtere Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Die beiden Autos mussten abtransportiert werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10 000 Euro.