Stockach Zusammenprall im Hardtring: Aussagen der Unfallbeteiligten widersprechen sich

Eine Frau und ein Mann sind am Donnerstag, 2. März, gegen 13.45 Uhr an einem Verkehrsunfall im Hardtring beteiligt gewesen. Da sich ihre Schilderungen des Vorfalls unterscheiden, sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Beamten hielt die Fahrerin eines VW Golf auf Höhe einer Betriebszufahrt am seitlichen Fahrbahnrand an. Während ein nachfolgender VW Passat am haltenden Fahrzeug vorbeifuhr, soll die Golffahrerin nach den Schilderungen des Passatfahrers unvermittelt wieder angefahren und dabei in sein Auto geprallt sein. Die Golffahrerin hingegen gibt an, dass der Passat beim Vorbeifahren gegen den stehenden Golf geprallt sei. Wie die Polizei vermeldet, entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 2500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Mitteilungen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach, Telefon (07771) 9391-0, zu melden.