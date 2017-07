Stockach Zeugnisverleihung am Stockacher BSZ: Schüler gehen großen Schritt in die Selbstständigkeit

Zeugnisverleihung am Stockacher BSZ: Schüler gehen großen Schritt in die Selbstständigkeit

Bei der Abschlussfeier von vier Klassen bekamen 59 Schüler der VAB-, VAB-O-, und BEJ- Kurse 2017 ihre Abschluss-Zeugnisse überreicht. Die Zukunftspläne der

Der Andrang war groß, als das Berufsschulzentrum (BSZ) am Mittwochnachmittag zur Abschiedsfeier seiner Absolventen lud. Trotz beinahe tropischer Hitze ließen es sich Lehrer, Schüler, Eltern, Freunde und Verwandte nicht nehmen, in Festgarderobe bei der Zeugnisverleihung für vier Klassen mitzufiebern. Und zu feiern gab es so einiges: 34 Absolventen zählten allein die beiden Klassen des Vorqualifizierungsjahrs Arbeit und Beruf mit dem Schwerpunkt auf dem Erwerb von Deutschkenntnissen (VAB-O). Die Prüfungen für das Berufseinstiegsjahr (BEJ) hatten elf Schülerinnen und Schüler bestanden. Im Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf (VAB) feierten 14 Jugendliche.

Die Moderation des Nachmittags übernahm Ralf Friedrich, Klassenlehrer des diesjährigen VAB-Kurses. Die Begrüßungsrede hielt die Abteilungsleiterin für die Berufsfachschule und Berufsvorbereitung, Ursula Vent-Schmidt. Für ihre Ansprache wählte sie das Thema Reformationsjubiläum. Durch Luthers Einsatz für die Übersetzung der Bibel vom Lateinischen ins Deutsche sei es den Menschen vor 500 Jahren ermöglicht worden, sich selbstbestimmt zu informieren. "Als Sie hierher kamen, ging es Ihnen ähnlich wie den Leuten damals", sagte sie an die VAB-O-Absolventen gewandt. "Sie haben zunächst kein Wort verstanden. Jetzt haben Sie es in kürzester Zeit geschafft, eine für sie vollkommen fremde Sprache zu lernen", lobte sie die Jugendlichen, die zum Teil aus Flüchtlingsfamilien stammen.

Für die Schüler aller Klassen stellte Vent-Schmidt heraus: "Das Wichtigste, was Sie aus ihrer Zeit am BSZ mitnehmen, ist, Verantwortung für Ihr Leben zu übernehmen." Dem Gedanken schloss sich auch der Elternbeiratsvorsitzende Thomas Maly an. Er lobte ebenso wie Vent-Schmidt die Sprach-Fortschritte der VAB-O-Klassen. Im Anschluss erhielten die Klassen von Ralf Friedrich (VAB), Gerlinde Joos (BEJ), Christine Angele (VAB-O) und Daniela Wenger (VAB-O) ihre Zeugnisse.

Ausbildung, weiterführender Schulbesuch oder neuer Kurs am BSZ: Für ihre Zukunft haben die 59 Absolventen ganz unterschiedliche Pläne. Vier Jugendliche haben im SÜDKURIER-Gespräch verraten, wie es mit ihnen künftig weitergeht.

Die 59 Absolventen, besondere Ehrungen und die Klassenbesten auf einen Blick

Für 14 Schülerinnen und Schüler gab es bei der Verleihung besondere Preise und Lob.