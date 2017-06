Stockach Zeugensuche: Unbekannte pumpen 400 Liter Diesel ab

Auf dem Nellenburg-Parkplatz bedienen sich Unbekannte am Tank eines abgestellten Lastwagens

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag zwischen 22 und 4.30 Uhr aus dem Tank eines Lastwagens nahezu 400 Liter Diesel entwendet. Wie die Polizei berichtete, stand der Lastwagen auf dem Parkplatz Nellenburg an der A 98 in Fahrtrichtung Singen. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer (07 73 3) 99 60 0 zu melden.