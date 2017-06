Stockach Zeugensuche: Jugendliche randalieren und treten gegen Mülleimer

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem zwei Nächte hintereinander Unbekannte Mülleimer beschädigten

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 3.50 Uhr im Stadtgebiet mehrere Mülleimer mit den Füßen aus der Halterung getreten. Laut einer Pressemitteilung der Polizei beobachteten Zeugen eine Gruppe von Jugendlichen beim Beschädigen von Mülleimern im Bereich Busbahnhof beim Schulzentrum in der Dillstraße sowie an der Ecke Dillstraße/Am Osterholz und an der Einmündung Württembergerhofweg/Oswald-Blank-Weg. Bereits in der Nacht zum Dienstag wurden mehrere Mülleimer am Busbahnhof zum Teil erheblich beschädigt. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich mit dem Revier Stockach unter der Telefonnummer (07 77 1) 93 91 0 in Verbindung zu setzen.