Stockach-Wahlwies Zeugensuche: Diebe stehlen Kupfer an Bushaltestelle

Zeugensuche: Diebe stehlen Kupfer an Bushaltestelle

Die Polizei sucht Zeugen für einen Diebstahl mehrerer Regenfallrohre an einer Bushaltestelle in Stockach-Wahlwies

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 23. März, und Montag, 27. März, am Dach einer Bushaltestelle in der Steißlingerstraße an der Einmündung zur Leonhardtstraße die Regenfallrohre aus Kupfer abmontiert und mitgenommen. Wie die Polizei berichtete, ist der Diebstahl erst nachträglich bekannt geworden. Es entstand ein Schaden von rund 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen unter (0 77 73) 92 00 17 melden.