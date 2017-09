Die Polizei sucht nach Zeugen in einem Fall von Sachbeschädigung.

Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende die rechte Fahrzeugseite eines Autos, das an der Hindelwanger Straße 35 geparkt war, zerkratzt. Dabei verwendete er laut einer Pressemitteilung der Polizei einen spitzen Gegenstand und verursachte einen Schaden von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise an Telefon (07771) 93910.