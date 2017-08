Stockach Zeugen gesucht: Unbekannter Täter beschmiert Hotelwand mit Lackfarbe

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag eine Gebäudewand eines Stockacher Hotels in der Bahnhofstraße mit brauner Lackfarbe beschmiert.

Der Täter verteilte den Lack auf der Wandseite zur Schillerstraße unter anderem auf Fenstern, Pflanzen, Fensterbänken, Blumenkübeln und auf dem Gehweg, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Als der Schaden am Sonntagmorgen entdeckt wurde, war die Farbe noch nicht getrocknet, sodass sofort mit der Reinigung begonnen wurde, heißt es in der Mitteilung weiter. Die genaue Schadenshöhe könne derzeit noch nicht beziffert werden, soll aber bei mehreren hundert Euro liegen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stockach unter der Telefonnummer (07771) 93910 entgegen.