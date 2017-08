Stockach-Hoppetenzell Zeugen gesucht: Sattelzug schleift meterweise Zaun mit

Die Polizei sucht nach Zeugen, die beobachtet haben, wie ein unbekannter Lastwagenfahrer am Mittwoch gegen 8.15 Uhr mit seinem Fahrzeug an einem Grundstückszaun hängen geblieben ist und diesen mitgeschleift hat.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, beobachteten Zeugen den Unfall auf der Aachtalstraße in Hoppetenzell im Bereich des Schorenwegs. Deren Angaben zufolge soll der Lastwagenfahrer beim Wenden mit einer Leuchte am Zaun hängen geblieben sein. 20 Meter Zaun schleifte er mit. Ein Teil blieb bei einer Verkehrsinsel liegen, ein weiteres Stück fand sich etwa 150 Meter entfernt auf der Straße. Die Leuchte des Lasters blieb am Zaun zurück. Der Sattelzug soll ein ausländisches Kennzeichen und einen weißen Aufbau am Sattelanhänger gehabt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stockach unter (07771) 93 91 0 entgegen.