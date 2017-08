vor 3 Stunden SK Stockach Zeugen gesucht: Motorradfahrer stößt gegen LKW in Radolfzeller Straße und fährt davon

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Unfalls mit einem Motorradfahrer, der sich am Donnerstag gegen 11 Uhr an der Schiesser Kreuzung in Stockach zugetragen hat. Die Hintergründe: