Stockach-Mahlspüren im Tal Zeugen gesucht: Autos stoßen beim Überholen auf L194 zusammen

Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen Unfall am Mittwoch gegen 19 Uhr auf der Landesstraße 194 kurz vor Mahlspüren im Tal beobachtet haben.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, wollte ein Auto vom Typ Sprinter einen anderen Wagen überholen. Dabei streiften sich die beiden Fahrzeuge. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei in ihrer Mitteilung auf rund 4000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Stockach telefonisch unter (07771) 93 91 20 zu melden.