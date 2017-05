Stockach Zeugen gesucht: Autofahrerin bedrängt Fahrschulauto und überholt riskant

Eine Autofahrerin will ein Fahrschulauto noch auf dem Beschleunigungsstreifen überholen und übersieht dabei ein weiteres Auto, das dadurch ins Schleudern kommt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und der Autofahrerin, die ins Schleudern kam

Die Polizei Stockach ermittelt wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen eine Autofahrerin, die beim Auffahren auf die Autobahn 98 ein vorausfahrendes Fahrschulauto durch dichtes Auffahren bedrängte und mit einem gefährlichen Überholmanöver ein weiteres Auto ins Schleudern brachte. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtete, ist die gesuchte Fahrerin am Samstag gegen 8.40 Uhr an der Anschlussstelle Stockach-West auf die A98 in Fahrtrichtung Singen aufgefahren. Noch auf dem Beschleunigungsstreifen versuchte sie, das Fahrschulfahrzeug zu überholen. Beim Ausscheren nach links übersah sie dabei einen auf dem rechten Fahrstreifen ein rotes Auto, dessen Fahrerin durch das gefährliche Fahrmanöver mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern geriet. Die Fahrerin schaffte es auf dem Standstreifen anzuhalten. Die Verursacherin fuhr ohne anzuhalten und sich um den Sachverhalt zu kümmern, in Richtung Singen davon. Das Kennzeichen des von ihr benutzten Fahrzeugs liegt der Polizei vor. Die noch unbekannte Fahrerin des ins Schleudern geratenen roten PKW wird, ebenso wie mögliche sonstige Zeugen, dringend gebeten, sich bei der Polizei Stockach, Telefon 07771/9391-0, zu melden.