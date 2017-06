Stockach Zehn Jahre Stockacher Tafel: Leiterin Renate Ibbeken verabschiedet sich

Der Tafelladen feierte sein zehnjähriges Bestehen, Bürgermeister Rainer Stolz lobte den wichtigen Beitrag, den der Tafelladen zum sozialen Leben der Gemeinde leiste. Nach zehn Jahren verabschiedet sich auch Leiterin Renate Ibbeken

Stockach – Der Abschied von "ihrer" Stockacher Tafel fällt Renate Ibbeken schwer, auch wenn sie ihn selbst gewählt hat. Sie zieht mit ihrem Mann Peter zu ihren Kindern und Enkeln in die Nähe von Bonn. Im Hotel Fortuna blickte sie auf zehn Jahre Stockacher Tafel zurück. Gemeinsam mit ihrem Team habe sie Höhen und Tiefen erlebt. 2015 kamen mit asylsuchenden Menschen aus der Linde und der Gemeinschaftsunterkunft Bodman neue Kunden hinzu. Später waren auch Kunden aus der GU Oberstadt dabei. Geduld und Durchsetzungskraft im Umgang waren nötig. Die Tafelregeln gibt es inzwischen in acht unterschiedlichen Sprachen. Heute sind mehr als die Hälfte der Kunden Flüchtlinge und Asylsuchende.

Antonello Pellegrini ist der Nachbar des Tafelladens. Ihm gehören der Parkplatz, die Lieferfläche und der Eingangsbereich. "Ich betrachte die Arbeit der Tafel sehr wohlwollend. Die Helfer sind sehr nett und wir haben uns an den Umtrieb gewöhnt. Uns würde etwas fehlen, wenn es den Laden nicht gebe", sagte Pellegrini.

Udo Engelhardt, Gründer der Stockacher Tafel, sagte: "Die Tafel ist ein Bestandteil des kommunalen Lebens geworden." Seine Erfahrungen seit 1999 in Singen und 2005 in Konstanz hätten geholfen, den Ladenraum in Stockach zu finden. Er lobte die Unterstützung durch die Stadt sowie das tolle Team mit Renate Ibbeken als zentraler Figur. "Gerechtigkeit ist für sie ganz wichtig. Sie hat das Team stark geprägt, war den Leuten zugewandt und sensibel." Die Begegnung auf Augenhöhe sei bei der Begegnung mit Kunden, die nicht auf der Sonnenseite stehen, wichtig. Über die Wahl der neuen Leiterin Margot Kammerlander freute er sich sehr.

Bürgermeister Rainer Stolz nannte die Stockacher Tafel ein wichtiges Mosaikteil im sozialen Leben einer Stadt, das diese nach Kräften fördere, damit für Bedürftige eine adäquate Teilnahme am Leben stattfinden könne: "Mit dem, was Sie tun, praktizieren Sie Menschenliebe. Sie unterstützen, um den mühseligen Weg leichter zu machen. Das hat eine außerordentliche Qualität." Die Tafel könne sich darauf verlassen, dass die Stadt ihr weitere Unterstützung angedeihen lässt. Margot Kammerlander habe Kraft und das Herz auf dem rechten Fleck. "Sie muss noch ein bisschen Härte bekommen, dafür hat sie ja ihren Mann." Wolfgang Kammerlander bot gleich an, sich wie Peter Ibbeken als Hausmeister einzubringen. Stolz dankte auch den übrigen Helfern.

Renate Ibbeken erhielt zum Abschied eine indianische Bananenpflanze vom Team und ein besonderes Geschenk von Heinrich Wagner: "Damit Sie gute Erinnerungen haben, bekommen Sie jetzt von einem alten Mann einen Kuss." Anita Griehl und Regine Keller hören nach zehn Jahren ebenfalls auf. Margot Kammerlander sagte, sie freue sich auf ihre neue Aufgabe.

Stockacher Tafel

1000 Öffnungstage, 8000 Helfertage und 40 000 Helferstunden gab es in den ersten zehn Jahren. Die Tafel hat mittwochs von 15.30 bis 18 Uhr und donnerstags von 11 bis 13 Uhr geöffnet. 55 bis 75 Menschen haben einen Kundenausweis. Zu den Aufgaben der 17 ehrenamtlichen Helfer gehört das Einsammeln und Verteilen der Ware, das Sortieren einwandfreier Ware, das Putzen von Gemüse und Salaten. Spenden kommen aus Stockacher Geschäften. Mehr Informationen unter www.stockachertafel.de (wig)