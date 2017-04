Stockach/Orsingen Zauberer Claude Roman hat einen ganz persönlichen Osterhasen

Der Magier zaubert mit echten Tieren – und natürlich hat er auch zum sprichwörtlichen Kaninchen aus dem Hut einen guten Draht.

Die Fastenzeit ist vorbei und ein bestimmter Hase muss wieder einmal ganze Arbeit leisten. Die Idee des Osterhasen ist bereits von sich aus etwas magisches. Armin Ruhland aus Orsingen, besser bekannt als Zauberer Claude Roman, steigert das aber noch. Denn der bereits seit über 60 Jahren aktive Magier besitzt seinen ganz eigenen Osterhasen.

Insgesamt vier Tiere nennt er sein eigen, Inga, Frechdachs und Glöckchen, sowie ein noch unbenanntes Tier. Eigentlich sind es eher Osterkaninchen, aber davon lässt sich der Zauberer nicht stören. "Hasen sind halt die, die übers Feld rennen." Aber es bleibt nicht nur bei den hoppelnden Gehilfen – auch Ostereier und Schokolade können ohne Probleme herbeigehext werden. Die Kinder würden große Augen machen, wenn er einen Plüschhasen aus dem Hut ziehen würde. "Dann sagen sie immer, dass das ja kein echter Hase sei", erzählt er schmunzelnd. "Aber wenn ich das Stofftier in eine Kiste lege und eine Möhre dazulege, hoppelt da auf einmal ein lebender Hase raus." Dann sei das Staunen groß. "Vor knapp 40 Jahren hatte ich einen Auftritt bei einem Mädchen, das an Ostern Geburtstag hatte", erinnert er sich. Das sei dem Geburtstagskind so stark in Erinnerung geblieben, dass sie ihn Jahre später auf der Straße sofort wiedererkannt habe.

Um möglichen Problemen vorzubeugen, besitzt Ruhland eine spezielle Genehmigung für seine Kaninchenauftritte. Die hat er sich angeschafft, um beweisen zu können, dass es den Tieren gut geht. "Das ist das einzige Mal, wo ich einen meiner Tricks verraten musste", gibt er zu. Der Auftritt eines Zauberers an seiner Schule sei der Beginn für seine Karriere gewesen. "Nachdem ich den Auftritt gesehen habe, musste ich es einfach selber ausprobieren."

Viele der Requisiten seien selbst gebaut, aus Alltagsgegenständen oder mit Holz. "Man muss immer die Augen nach möglichem Material offenhalten", so ein Zaubererkollege Ruhlands der unter dem Alias Tricky Ziggy auftritt. Auch er verblüfft Zuschauer schon seit längerem – 25 Jahre, um genau zu sein – und ist Anwärter auf den Zauberzirkel Konstanz. Ruhland ist dort seit fast 50 Jahren Mitglied. Er tritt nicht mehr allzu oft auf und agiert stattdessen als Mentor für die jüngeren Magier. Er liebe es, sein Wissen weiterzugeben.

Einen Lieblingszaubertrick hat der Kaninchen-Magier nicht. "Das Schönste sind die strahlenden Kinderaugen und die verblüfften Eltern." Auch an neuen Kunststücken zu basteln, bereite ihm Freude. Ziggy hingegen hat vor allem einen Trick, den er sehr schätzt: Ein rotes Tuch verschwindet aus seiner Faust wie von Zauberhand. "Den hat mir ein anderer Zauberer gezeigt", erklärt er. Damit habe er seine Karriere begonnen. Und auch wenn Auftritte und Kunststücke immer wieder geändert werden, die beiden sind sich sicher: Die Lust am Zaubern vergeht nie.

Der Zauberzirkel

Der Zauberzirkel Konstanz (gegründet 1938) gehört zum Magischen Zirkel Deutschland, der 1912 in Hamburg gegründet wurde. Die Mitglieder zaubern ausschließlich aus Unterhaltungszwecken, und treffen sich monatlich zu einem Zirkelabend. Dort tauschen sie sich untereinander aus und führen Zaubertricks vor. Viele der Zauberer spezialisieren sich dabei auf ein Gebiet der Zauberei, wie zum Beispiel die "Close-Up-Magie", bei der der Zuschauer hautnah am Geschehen ist. (mga)