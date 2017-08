Stockach Zahlreiche Einsendungen beim ersten Stockacher Sommer-Bilderquiz

Die SÜDKURIER-Leser haben das Rätsel der Redaktion gelöst und das Bürgerhaus Adler Post erkannt. Die Gewinner stehen nun fest.

57 Einsendungen und alle mit der richtigen Lösung: Das erste Stockacher Sommer-Bilderquiz hatte große Resonanz. Und natürlich gibt es nun auch drei Gewinner. Jeweils ein Duo aus SÜDKURIER-Picknickdecke und Trinkflasche gehen an: Jens Bocklage und Silvia Wochner. Einen SÜDKURIER-Rucksack plus Trinkflasche bekommt Ferdinand Wildmann.

Die richtige Antwort war Adler Post. Heute Bürgerhaus, in dem unter anderem ein großer Saal für Kulturveranstaltungen, das Narrenstüble und eine Eisdiele sind. Früher war das Gebäude einmal ein Hotel. Eines der vier Quizbilder zeigte die oberen Schlitzfenster unter dem Dachgiebel. Zwei weitere Fotos zeigten die große Embleme vorne am Gebäude, die auf den Namen hinweisen: Adler und Posthorn. Das vierte Bild zeigte ein kleines Wappen, von denen es vier am Balkon gibt.

Das Quiz, das nicht nur in der gedruckten Zeitung, sondern auch im Internet zu finden war, verbreitete sich so weit, dass es sogar auch eine Teilnehmerin aus Heidelberg gab. Die Einsendungen verteilten sich auf E-Mails und klassische Postkarten. Unter letzteren war auch eine Karte dabei, die mit einer Abbildung des Narrengerichts besonders gut zum närrischen Aspekt des Bürgerhauses Adler Post passte. Deshalb gibt es für Einsenderin Angela Bosch einen Sonderpreis in Form einer SÜDKURIER-Trinkflasche.

Alle Preise liegen ab sofort in der SÜDKURIER-Geschäftsstelle, Hauptstraße 16, in Stockach während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr) zur Abholung bereit.