Stockach Yachtclub liegt im Umweltschutz ganz vorn

Der Stellenwert der Ökologie beim Yachtclub Stockach zeigt sich unter anderem in einem jährlichen Umwelthandbuch. Aber auch sportlich hat der Club Ambitionen und will 2018 eine überregionale Folkeboot-Regatta ausrichten.

Der bei der Hauptversammlung bis auf den letzten Platz besetzte Saal im Hotel Fortuna zeugte vom großen Interesse der Mitglieder am Yachtclub Stockach. Auch nach dem Rücktritt des langjährigen Vereinsführers und jetzigen Ehrenvorsitzenden Oswald Bechler, präsentiert sich der Yachtclub unter Leitung von Peter Rodemann in Bestform. So war das vergangene Jahr von einem aktiven und intakten Vereinsleben geprägt, wie der Vorsitzende, der auch das Amt des Umweltbeauftragten bekleidet, feststellte. Er überraschte mit der Nachricht, dass im Rahmen der Uferbegehung am gesamten Überlinger See durch das Regierungspräsidium Tübingen auf dem Hafengelände des YCST eine sehr seltene Strandlingsart als Teil der Kiesufervegetation entdeckt worden sei. Diese Grasart werde in das Umwelthandbuch aufgenommen. Das Audit der Internationalen Wassersportgemeinschaft Bodensee (IWGB) zur Hafenzertifizierung "Blauer Anker" werde Ende April stattfinden. Rodemann beschrieb im Jahresrückblick eine Vielzahl von außergewöhnlichen Arbeitseinsätzen und freute sich über das Gelingen des Hafenfestes mit einem neuen Konzept, den gut besuchten Wandertag und die Adventsfeier.

Zur Zielsetzung des Hafenbeauftragten Roland Strehl gehört die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und die Sicherheit der Clubanlage. Wichtig für die Sicherheit sei vor allem die von Oswald Bechler initiierten periodischen Überprüfungen des Baumbestandes zur Vermeidung von Sturmbruch. Strehl berichtete von der Erfassung des Hafenbeckenbodens im vergangenen Sommer durch geometrische Tiefenmessungen, um etwaige Verlandungseffekte besser nachweisen zu können. Das sich im Eigentum des Clubs befindliche Schlauchboot "Ossi B" ist dank der Arbeitsleistung von Daniel Maier und Dominik Ceglarek jetzt voll einsatzfähig. Die wassersportlichen Veranstaltungen liegen in Händen von Regattawart Roland Hübler. Die Clubregatta und Midweek-Regatta fanden bei günstigen Wetterbedingungen und guter Beteiligung statt.

Um auch überregional einen Beitrag zum Regattageschehen auf dem Bodensee zu leisten, habe sich der Yachtclub Stockach bei der Klassenvereinigung der Folkeboote um die Ausrichtung einer Klassenregatta im Jahr 2018 beworben. Der Regattawart betonte, dass dies den Erfolgen des Vereinsmitglieds Mathias Beck auf seinem Folkeboot "Palmström" zu danken sei, denn er gelte als erfahrener Regattasegler. Die geplante Klassenregatta soll "Schachenhorn-Cup" heißen. Die von Susanne Töpper-Zimmermann geleitete Jugendarbeit lobte die Einsatzbereitschaft der Eltern beim Jugendwochenende auf dem Hafengelände bei sonnigem Segelwetter. Ihr Dank galt in diesem Zusammenhang dem Yachtclub Ludwigshafen (YLB), der zusätzlich Jugendboote zur Verfügung gestellt hatte, aber auch dem Team vom Zeltaufbau. Sie kündigte für diesen Sommer wieder ein offenes Ausbildungs- und Trainingscamp an. Die Finanzen, für die Volker Pylarski verantwortlich zeichnet, stimmen. Kassenprüfer Günter Schmid sprach von einer übersichtlichen und fehlerfreien Kassenführung. Der Kassenwart wurde zusammen mit dem Gesamtvorstand einstimmig entlastet, Wahlen gab es nicht.

Auch beim Yachtclub Stockach gibt es langjährige Mitglieder, die sich durch Einsatzbereitschaft auszeichnen. So erhielten Franz Reinwald und Michael Zappe die Ehrennadel in Silber. Der Vorsitzende Peter Rodemann, der seit 25 Jahren dem Leitungsgremium des Clubs angehört, wurde mit der Ehrennadel des Clubs in Gold ausgezeichnet. Er hat zusammen mit Oswald Bechler die ökologische Ausrichtung des Vereins auf den Weg gebracht und am Bodensee Pionierarbeit geleistet. Einmalig dürfte sein Umwelthandbuch sein, das jährlich erscheint und im Rahmen des IWGB-Programms "Blauer Anker" als ein Musterbeispiel und Standardwerk für die öffentliche Dokumentation der Umwelt, und Naturschutzarbeit eines Wassersportvereins gilt.

Jährliches Handbuch

Um das Anliegen eines umweltgerechten Wassersports und die Zielrichtung und Idee des IWGB-Programms "Blauer Anker" nachhaltig zu kommunizieren, bringt der Yachtclub Stockach (YCST) seit 2008 das von Professor Peter Rodemann verfasste und alljährlich überarbeitete "YCST-Umwelthandbuch" und seit 2013 das YCST-Jugendheft "Segeln-Sicherheit-Umweltschutz" im Eigenverlag heraus. Vor dem Hintergrund der gesamten Vereinsgeschichte und der Etablierung eines behutsam angelegten Naturhafens ist nachhaltiger Natur- und Umweltschutz im Segelsport nicht nur eine Verpflichtung des Yachtclubs Stockach und seiner Mitglieder, sondern auch eine notwendige selbst auferlegte Aufgabe, den Hafen "Im Löchle" und den Bodensee als Revier für Freizeit-, Touren- und Sportsegeln nutzen zu können. (fws)