Raum Stockach Wolfssichtung bei Stockach: Freude und Sorge sind die Reaktionen

Es gibt geteilte Meinungen nach der Sichtung des Tieres. Umweltschützer freuen sich, Schäfer ist nicht begeistert. Einig sind sich aber alle: Für Menschen dürfte keine Gefahr bestehen.

Der Wolf geht um im Raum Stockach – oder zumindest ging er um, denn bei einer Wanderungsgeschwindigkeit von bis zu 40 Kilometern pro Nacht ist nur schwer zu sagen, wo das Tier sich inzwischen aufhält. Gesichtet wurde es von Peter Riegel aus Orsingen-Nenzingen am Sonntagabend auf der Bundesstraße 14 nördlich von Windegg. Der Wolf habe auf der Fahrbahn gestanden und mehrere Autos ausgebremst, erzählt Riegel von dieser Begegnung der besonderen Art. Seine Reaktion: "Ich habe ihn gesehen und gedacht: Das ist der Wolf." Einen Schreck habe er nicht bekommen, erzählt Riegel, zumal er auch deutlich größere Tiere in Afrika fotografiere. Und da er ohnehin auf dem Weg zu einer Fototour gewesen sei, sei die Kamera griffbereit im Auto gewesen.

Nach dem Zwischenspiel auf der Bundesstraße sei der Wolf dann "recht gelassen" (Riegel) auf einen Waldweg gegangen, wo er das Tier habe fotografieren können. Danach sei das Tier im Unterholz verschwunden und "unsichtbar geworden". Dass es sich um einen Wolf handelte, hat die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) am Montag bestätigt. Neben dieser, gewissermaßen offiziellen, Sichtung weiß Kurt Kirchmann aus Mühlingen auch von anderen Fällen zu berichten, in denen ein Wolf gesehen worden sein soll. Er ist Kreisjägermeister im Kreis Konstanz, bei ihm laufen Meldungen über Wölfe aus dem Raum Stockach zusammen. Darüber hinaus ist er am Monitoring für Luchse und Wölfe beteiligt und laufend in Kontakt mit der FVA. Er berichtet beispielsweise von einer Sichtung an der Bundesstraße 313 beim Stockacher Ortsteil Zizenhausen, was geografisch gesehen zu dem bestätigten Fall an der B 14 passen würde.

Dass es sich dabei um das gleiche Tier handelt wie bei der Sichtung vergangene Woche nordöstlich von Überlingen, sei zumindest wahrscheinlicher, als dass zwei Wölfe unabhängig voneinander durch die Region streifen, erklärt Micha Herdtfelder, Wildökologe bei der FVA.

Doch ist es nun eher gut oder eher schlecht, dass ein Wolf – ein junger Rüde, der sein Rudel verlassen hat und nun mutmaßlich auf der Suche nach einer Partnerin, einer Fähe, ist – durch die Region gewandert ist? Wie so oft, hängt die Antwort auf diese Frage davon ab, wen man fragt. Sabrina Molkenthin, Leiterin des Umweltzentrums Stockach, ist glücklich über den wilden Gast: "Ich habe mich gefreut, als ich davon gehört habe, und mich geärgert, dass ich ihn nicht selbst gesehen habe." Grundsätzlich sei es immer toll, wenn ein eigentlich ausgerottetes Wildtier wieder auftritt. Auch in den sozialen Netzwerken, wo Bildmaterial von verschiedenen zumindest mutmaßlichen Wolfssichtungen die Runde macht, gibt es viele positive Kommentare. Tenor: Schön, dass er wieder da ist.

Doch auch Sorge um Nutztiere spricht aus den Kommentaren. Und diese Sorge treibt auch Schäfer Siegfried Stubenrauch um, der mit seinen Tieren Weiden in Eigeltingen pflegt – nicht allzu weit von der Sichtungsstelle entfernt. Begeistert sei er nicht, erzählt er. Doch man könne im Moment nur abwarten und ruhig bleiben, zumal ein einzelner Wolf eher ein kleineres Problem sei. Sollte sich ein Wolfsrudel ansiedeln, sehe das anders aus – für ihn und viele andere Schäfer der Region. Diese Einschätzung teilt Sabrina Molkenthin: Würde sich ein Rudel ansiedeln, müsse man Nutztiere besser schützen.

Um die Gefährlichkeit eines Wolfs einzuschätzen, müsse man sehr viele Details kennen, sagt Micha Herdtfelder. Dass von diesem speziellen Wolf eine Gefahr für Menschen ausgeht, dafür spreche nichts. Das sagt auch Kurt Kirchmann: "Es ist ein Jungtier und momentan ungefährlich." Das Verhalten des Tieres bezeichnet Herdtfelder als völlig normal, es sei auch nicht abgemagert. Wichtig sei, Wölfe nicht zu füttern oder anzulocken. Wer sich unwohl fühle, solle sich zurückziehen und laut mit dem Wolf sprechen, wenn man denkt, er habe einen nicht bemerkt. Nur wenn ein Wolf von sich aus die Nähe zum Menschen suche, sei das ein Zeichen für ein Problem, so Herdtfelder.

In der Schweiz gibt es offenbar Überlegungen, dass es sich bei dem Wolf am Bodensee um ein Tier handelt, der dort als M 75 bekannt wurde, so Maya Mussilier von der Thurgauer Zeitung. Auf seiner Wanderung hat dieses laut der Berichterstattung offenbar Dutzende Schafe gerissen. Gerissene Tiere sind am Bodensee bislang nicht bekannt geworden. Herdtfelder bezeichnet solche Überlegungen denn auch als "reine Spekulation". Einen DNA-Beweis über die Identität des nun gesichteten Wolfes gibt es bisher nicht. Dazu wäre, so Kurt Kirchmann, Kot nötig oder es müsste ein gerissenes Tier gefunden werden.

Das sagt das Gesetz

Wölfe galten seit 200 Jahren in Deutschland als praktisch ausgerottet. Doch inzwischen gibt es wieder etwa 50 Rudel bundesweit, größtenteils im Norden und Osten des Landes, und die Tiere stehen unter Naturschutz. Der Wolf ist laut Paragraf 7 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) besonders sowie streng geschützt. Es ist verboten, Wölfe zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Darauf stehen laut dem Bußgeldkatalog bis zu 50 000 Euro Strafe. Den Handlungsleitfaden zum Wolf und Tipps für Verhaltensweisen bei der Begegnung mit einem Wolf gibt es im Internet unter: http://um.baden-wuerttemberg.de (löf)