Stockach Woche mit vielen Umleitungen beginnt: Straßensanierungen auf B313 und L194 rund um Stockach ab 7. August

Auf der B 313 und L 194 rund um Stockach stehen ab 7. oder 9. August verschiedene kurzzeitige Sperrungen an. Es gibt eine Ampellösung zwischen Stockach und Espasingen. Für Fahrten von und Nach Mühlingen sowie Kalkofen werden Umwege nötig.

Auf die Verkehrsteilnehmer im Raum Stockach kommen ab Montag, 7. August, etwa eine Woche Wartezeiten oder Umwege zu. Auf zwei Abschnitten der B 313 bei Espasingen sowie Mühlingen und einem Teilstück der L 194 bei Kalkofen stehen Fahrbahnsanierungen an. Im Bereich zwischen Espasingen und Stockach gibt es ab Montag etwa drei Tage lang eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung, wie das Regierungspräsidium (RP) mitteilt. Bei den Straßenbaustellen zwischen Hoppetenzell und Mühlweiler bei Mühlingen (B 313) sowie zwischen Mahlspüren im Tal und Kalkofen (L 194) sind Vollsperrungen nötig. Die Umleitungen werden ausgeschildert. Außerdem gibt es bereits seit 1. August eine kleine, örtlich begrenzte Umleitung auf der B 313 an der Abzweigung nach Schwackenreute. In diesem Bereich stehen bis Mitte Oktober verschiedene Maßnahmen an.

Auf diesem Straßenabschnitt arbeitet die beauftragte Firma mit einer halbseitigen Sperrung. Verkehrsteilnehmer müssen hier also zwar etwas mehr Zeit für das Warten an der Baustellenampel einplanen, müssen aber keine Umleitungen fahren. Zu den anstehenden Fahrbahnsanierungen erklärt Stephan Belke von der Neubauleitung Singen im Regierungspräsidium Freiburg: "Es sind Unterhaltungsmaßnahmen." Diese organisiere die Straßenmeisterei des Landkreises Konstanz im Auftrag des Regierungspräsidiums und habe Firmen mit den Arbeiten beauftragt. B 313 Hoppetenzell / Mühlweiler: Die Fahrbahnsanierung auf diesem Abschnitt der Bundesstraße sei "eine kleinere Maßnahme", so Belke. Aufgrund der Anforderungen für den Arbeitsschutz sei allerdings eine mehrtägige Vollsperrung nötig. Die Arbeiten laufen voraussichtlich vom Mittwoch, 9. August, bis Samstag, 12. August. Wer von Mühlingen nach Stockach oder umgekehrt will, wird über Mainwangen, Gallmannsweil und die B 14 umgeleitet. Alternativ ist auch die Route über Zoznegg und Besetze möglich.

Auf der kurvigen Strecke von Mahlspüren im Tal nach Kalkofen ist eine komplette Sperrung für die Fahrbahnsanierung notwendig. Sie beginnt beim Sägewerk Holzbau Hahn und verläuft bis zum Ortseingang von Kalkofen. Wer von Stockach nach Kalkofen will oder umgekehrt, kann auf die Strecke Besetze/Deutwang ausweichen. Für alle, die von Kalkofen nach Mahlspüren oder umgekehrt möchten, wird es etwas komplizierter und weiter. Dann ist Deutwang/Besetze/Stockach/Winterspüren möglich oder alternativ Herdwangen-Schönach/Billafingen/Seelfingen. Warum jetzt so viele Sperrungen sind: Die Baustellen sind extra in die Sommerferien gelegt, weil es weniger schul- und berufsbedingtes Verkehrsaufkommen gibt. "Es ist alles mit den Busbetrieben koordiniert", sagt Belke. Momentan fahren keine Schulbusse, die sonst Verspätungen hätten oder Routen nicht fahren könnten. Da viele im Urlaub sind, sind auch weniger Berufspendler unterwegs. Alle Sanierungsarbeiten hängen vom Wetter ab, so das Regierungspräsidium. Im Fall von Regen können sie sich verschieben.

Die drei anstehenden Fahrbahnsanierungen im August zwischen Stockach und Espasingen (B 313, drei Tage eingeplant), Hoppetenzell und Mühlweiler (auch B 313, vier Tage eingeplant) sowie zwischen Mahlspüren im Tal und Kalkofen (L 194, drei Tage eingeplant) sind Unterhaltungsmaßnahmen des Regierungspräsidiums Freiburg. Die Gesamtkosten für die Arbeiten in allen drei Straßenabschnitten betragen rund 165 000 Euro. Davon entfallen auf den Teil der Bundesstraße bei Espasingen etwa 40 000 Euro, für den Bereich bei Hoppetenzell 80 000 Euro und für den Landesstraßenabschnitt bei Kalkofen 45 000 Euro. (löf)