Stockach Winterspürer Hopfenzunft startet durch

Bei der großen Narrenversammlung in der Lichtberghalle wirkten auch die Kameraden von der Feuerwehr beim Programm mit.

Bei der Winterspürer Hopfenzunft funktioniert die Fasnachtswelt. Mit vielen bunten Nummern, Orden und einer Reihe von Neuaufnahmen beging die Zunft ihre Narrenversammlung in der Lichtberghalle. Nach der schwungvollen Eröffnung durch die Narrenmusik mit ihrem Dirigenten Marco Geigges begrüßte Präsidentin Susanne Leitz die Gäste, darunter zahlreiche Narrenfreunde aus Seelfingen, Liggersdorf und Reute. Auch Ortsvorsteher Olaf Patzke und Stadtrat Jürgen Kragler saßen im Publikum. Bereits zum zehnten Mal spielt an diesem Abend das Duo Toscana.

Mit Blaulicht und Martinshorn kamen die Kameraden der Feuerwehr auf die Bühne. Abteilungs-Kommandant Jochen Keller sagte, sie wollten zeigen, was sie seit der letzten Fasnacht alles gelernt hätten. Er selbst, Fabian Schilling, Manuel Gohl und Egon Stetter nahmen sich unter dem Motto „Allzeit bereit“ selbst ordentlich auf die Schippe. Sie demonstrierten, wie die Feuerwehr-Proben ablaufen und wie Hochwassereinsätze geübt werden. „Ich glaub', das ist nicht das, was die Leut von uns erwarten“, gab Keller sich zweifelnd. Doch mit ihrer Paradedisziplin, dem Löschangriff, wollten sie es allen zeigen. Der Freiwillige wurde dabei komplett in Schläuche verwickelt, bis Jochen Keller entschied: „Genug geprobt, ab ins Gerätehaus.“

Susanne Leitz verlieh viele Orden an langjährige Vereinsmitglieder. Dann überreichte Olaf Patzke an Stelle des entschuldigten Landvogts Michael Walser die Orden der Narrenvereinigung. „Ich habe lange darauf gewartet, dass ich mal so einen Großkopfeten vertreten darf", sagte er augenzwinkernd.

Die Neuaufnahme von Julian Jöhl, Nico Walz, Miriam Schrodin, Kevin Stetter, Sebastian Streit, Kevin Klein, Reiner Maier, Lisa Keller, Nikolas Keller und Andrea Doll in die Hopfenzunft machten deutlich, welche Bedeutung der Narrenverein in Winterspüren hat. „Es gibt einen großen Zulauf. Ab 16 will jeder Kerl zu den Zimmerern“, verriet Olaf Patzke. Pritschenmeister Markus Bold holte beim Schlag auf den Allerwertesten besonders bei den männlichen Neulingen zum Schein ordentlich aus und erntete dafür Gelächter und Beifall im Publikum. Anschließend stellten sich Stefan Biernat und Stefan Martin der Gesellenprüfung der Zimmerer. Sie gelobten, stets allen Anweisungen zu folgen, bewiesen ihre Treffsicherheit beim Nägel versenken und ihre Trinkfestigkeit. Die blaue Schürze wurde in einen Lederschurz getauscht.

Unter der Leitung von Sabrina Gohl hatten neun junge Frauen eine Tanzeinlage einstudiert. In schillernden Röcken wirbelten sie über die Bühne und begeisterten die Zuschauer, so dass diese eine Zugabe forderten.

Bildergalerie im Internet:

Orden und Termine