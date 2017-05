Stockach-Winterspüren Winterspüren: Einbrecher scheitert an Eingangstür

Winterspüren: Einbrecher scheitert an Eingangstür

Ein unbekannter Täter hat es nicht geschafft, die Eingangstür zu einem Wohnhaus aufzubrechen.

Der Vorfall hat sich laut der Pressemitteilung der Polizei zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag an einem Wohnhaus in der Straße Untere Weinhalde im Stockacher Stadtteil Winterspüren ereignet. Demnach versuchte der unbekannte Täter vergeblich, mit einem Hebelwerkzeug die Eingangstür des Gebäudes aufzubrechen. Der Schaden an der Tür ist laut der Meldung noch nicht bekannt.