Stockach Winterspüren: Autofahrer fährt Verkehrszeichen um und flüchtet

Die Polizei sucht nun nach einem beschädigten Auto der Marke Renault.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Samstag an einer Verkehrsinsel am Ortseingang von Winterspüren, aus Richtung Stockach gesehen. Dies teilt die Polizei nun in einer Pressemeldung mit. Demnach war ein unbekannter Autofahrer aus Richtung Stockach unterwegs, hat die Verkehrsinsel überfahren und dabei zwei Verkehrszeichen beschädigt. Danach fuhr er offenbar weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund der Spuren geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer in einem Renault unterwegs gewesen sein muss, der nun im Frontbereich beschädigt ist. Hinweise erbittet die Polizei in Stockach unter Telefon (077 71) 93 91 0.