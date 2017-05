Ein Autofahrer kollidiert in der Nacht zum Donnerstag mit einem Reh

Zwischen Schwackenreute und Krumbach hat sich auf der Bundesstraße 313 ein Wildunfall mit einem Reh ereignet. Wie die Polizei berichtete lief das Reh am Donnerstag um 3.15 Uhr in einen Ford, der in Richtung Sigmaringen unterwegs war. Dabei entstand am Auto ein Schaden von rund 1500 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Reh rannte nach dem Zusammenstoß davon.