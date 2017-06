Stockach Wie sollen die Jungstörche heißen? Namen für den Nachwuchs von Hans und Nelli gesucht!

Die beiden Küken der Stockacher Störche Hans und Nelli sind jetzt etwa sieben Wochen alt und stattlich herangewachsen. Wie bei den Eltern gibt es eine kleine Aktion zur Namensfindung. Die Lokalredaktion sammelt bis Montag, 3. Juli, Vorschläge, über die es dann eine Online-Abstimmung gibt.

Der Nachwuchs der Stockacher Störche Hans und Nelli ist jetzt rund sieben Wochen alt und wurde beringt. Die beiden Jungstörche sind kräftig und sind fast ausgewachsen. Ihr Federkleid ist nun komplett und ihre noch schwarzen, kurzen Schnäbel wachsen und werden bald orange-rot wie bei den Elternstörchen. Auch Flugübungen stehen jetzt an.

„Bekommen sie auch Namen?“ lautete eine Frage an die Redaktion. Ja, warum eigentlich nicht? Wie bei Hans und Nelli macht die Lokalredaktion einen kleinen Aufruf an die Stockacher Stochenfans, bis Montag, 3. Juli, 12 Uhr Vorschläge einzuschicken. Entweder per E-Mail an stockach.redaktion@suedkurier.de oder per Post (Südkurier-Lokalredaktion, Hauptstraße 16, 78333 Stockach).

Aber Achtung: Da das Geschlecht der Jungstörche unbekannt ist, sollten es Namen sein, von denen es eine männliche sowie weibliche Form gibt oder neutrale Namen, die für beide Geschlechter funktionieren. Das Geschlecht von Störchen kann (ohne DNA-Untersuchung) nur bei der Paarung später identifiziert werden.