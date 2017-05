Stockach Wie eine Frau dem Mörder ihrer Tochter vergeben kann

Am roten Tisch berichten Sabine Biselli und Anne-Marie Rosenkranz vom nächsten Frauenfrühstück am Samstag, 6. Mai, in Stockach. Referentin ist Ursula Link aus Freiburg.

Wo hat das erste Frauenfrühstück stattgefunden, das Sie organisiert haben?

Sabine Biselli: Bei mir zu Hause im Esszimmer in Bad Saulgau habe ich vor sieben Jahren das erste Frühstück der evangelischen Kirche organisiert. Da kamen vier Frauen, heute sind es 150.

Wie sind Sie dazu gekommen?

Sabine Biselli: Mein Leben war nicht immer einfach. Ich bin durch schwierige Zeiten gegangen und habe für mich erfahren, dass der Glaube mich trägt, der Glaube an Gott. Es ist mir ein Anliegen, dies weiterzugeben.

Möchten Sie von Ihrem Leben erzählen?

Sabine Biselli: Beispielsweise war beim jüngsten Sohn die Schwangerschaft nicht einfach, er wurde mit Kaiserschnitt geboren und war die erste halbe Stunde dem Tod näher als dem Leben. Er musste zweimal reanimiert werden. Das hat mich persönlich sehr wachgerüttelt. Ich lag da und habe zu Gott regelrecht geschrien.

Waren Sie immer ein gläubiger Mensch?

Sabine Biselli: Ich bin in der evangelischen Landeskirche großgeworden, war aber auch zeitweise in verschiedenen Freikirchen, was mir auch sehr gut gefallen hat, weil die Gottesdienste einfach moderner sind.

Was für Frauen kommen zum Frauenfrühstück?

Sabine Biselli: Frauen im Alter von 20 bis 70. Ich glaube, dass das Thema, das die Referentin vorgibt, eine große Rolle spielt.

Sie laden zu jedem Frauenfrühstück eine Referentin ein. Welches Thema wird beim Frauenfrühstück in Stockach am 6. Mai eine Rolle spielen?

Anne-Marie Rosenkranz: Wir haben Ursula Link eingeladen. Ursula Link ist eine einfache Frau, sie hat zwei Töchter. Die eine Tochter war 2000 in der Silvesternacht unterwegs und hat getrampt, um nach Hause zu kommen, und wurde von einem Fahrer mitgenommen, vergewaltigt und getötet. Für die Mutter war das sehr schwer, aber mit Gottes Hilfe hat sie ihm vergeben können und ist ihm sogar beigestanden, als er gestorben ist. Mehr möchte ich nicht darüber sagen. Ich lade alle Frauen herzlich zum Frauenfrühstück ein. Es gibt andere Situationen, die genauso schwer sind, und viele Mütter reden nicht gerne über ihre persönlichen Situationen. Aber durch diesen Vortrag können sie wirklich Hilfe bekommen.Sabine Biselli: Wir starten mit Liedern, dann dürfen die Frauen in Ruhe frühstücken und sich kennenlernen, sich austauschen, und dann kommt die Referentin mit ihrem Vortrag.

Organisieren Sie die Veranstaltungen außer in Bad Saulgau und Stockach auch in anderen Städten?

Sabine Biselli: Ich hoffe, es kommen noch ganz viele Städte hinzu.

Frau Rosenkranz, wie sind Sie dazu gekommen?

Anne-Marie Rosenkranz: Ich wohne seit fast 20 Jahren in Stockach. Sabine Biselli ist eine langjährige Freundin. Mein Mann ist Pastor der Kirche im Kino in Zizenhausen. Mein Wunsch war es, in Stockach etwas für die Frauen zu machen. Da habe ich Sabine gefragt, ob sie bereit wäre, uns mitzuhelfen durch ihre langjährige Erfahrung. Daraufhin haben wird das erste Treffen letztes Jahr im Dezember gemacht mit meiner Tochter Deborah Rosenkranz als Referentin.

Im Grunde möchten Sie die Frauen dazu ermutigen, über ihre Probleme und Ängste zu sprechen.

Anne-Marie Rosenkranz: Zu sprechen und vor allem persönlich darüber wegzukommen. Mein Wunsch ist, dass betroffene Frauen Halt finden. Eingeladen sind Frauen jeglicher Konfession.

Die Personen, die Aktion

Sabine Biselli (55) ist in Albstadt Ebingen aufgewachsen, hat zehn Jahre in Stockach gelebt, ist geschieden und hat zwei erwachsene Söhne. Heute lebt und arbeitet Sabine Biselli als Fachwirtin für Sozialwesen in Konstanz.Anne-Marie Rosenkranz (61) ist im Elsass aufgewachsen und vor 19 Jahren mit ihrer Familie nach Stockach gekommen. Sie gehört der Kirche im Kino Zizenhausen an, einer freien Kirche von STO-Plant. Ihr Mann ist Pastor. Sie haben vier erwachsene Kinder.

Das Frauenfrühstück in Stockach findet am Samstag, 6. Mai, 9 Uhr, in der Adler Post statt. Referentin ist Ursula Link mit dem Thema „Wie ich dem Mörder meiner Tochter vergeben konnte“. Anmeldung bis 5. Mai unter E-Mail info@frauenfruehstueck-stockach.de oder Telefon (0176) 786 117 35. Kosten 15 Euro.