Stockach-Wahlwies Wie das Pestalozzi-Jugenddorf Flüchtlinge betreut

In einer Wahlwieser Wohngruppe des Pestalozzi-Kinder- und Jugenddorfs finden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eine Zuflucht. Die ist zwar nur auf Zeit, spielt aber als Anker eine wichtige Rolle.

Wenn die Polizei unbegleitete minderjährige Ausländer aufgreift – meist am Bahnhof – und sie aufs Revier bringt, kommt das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf ins Spiel. Die Jugendlichen brauchen jetzt erst einmal eine Bleibe – und die können sie in der neuen Wohngruppe finden, die das Jugenddorf Mitte Oktober in der Sonnhalde in Wahlwies eröffnet hat. Wenn die Jugendlichen keine Papiere dabei haben, nimmt das Jugendamt Kontakt mit dem Kinderdorf auf. Es wird geklärt, ob Aufnahmekapazitäten vorhanden sind. Dann bekommt Erziehungsleiter Nico Gehrling beispielsweise die Mitteilung, dass in zwei bis drei Stunden jemand gebracht wird. Dies kann zu jeder Tages- und Nachtzeit geschehen.

Am 18. Oktober kamen die ersten jungen Frauen aus der Inobhutnahmestelle Markelfingen nach Wahlwies. Der Schutzraum für Mädchen und kleine Jungen bis zwölf Jahren hat keine benannte maximale Aufnahmegrenze. Man versucht, allen Mädchen einen Platz anzubieten, zur Not durch improvisierte Betten. Zehn Plätze sind aktuell besetzt. Unter den Bewohnern war zum Beispiel ein neun Jahre alter Junge aus Afghanistan, die 16- und 17-jährigen Mädchen stammen aus Somalia und Eritrea. Vier Mitarbeiterinnen kümmern sich um die jungen Menschen. In 24-Stunden-Schichten arbeiten zwei Sozialarbeiterinnen und eine Erzieherin. Seit dem 1. Dezember gibt es noch eine weitere Erzieherin. Eine pädagogische Assistentin unterstützt die jungen Flüchtlinge beim Arzt, Gesundheitsamt und bei Einkäufen.

Die Inobhutnahmestelle führt ein Clearingverfahren durch, bei dem der Gesundheitszustand ermittelt wird und soweit möglich eine Sozialanamnese stattfindet. Das Jugendamt nimmt kurz nach der Aufnahme eine Alterseinschätzung vor. Es wird auch geprüft, ob sich Verwandte in der Bundesrepublik oder anderen Aufnahmestaaten aufhalten und eine Familienzusammenführung möglich ist. Es geht auch darum, eine Zukunftsperspektive zu entwickeln. Die Mädchen aus Markelfingen besuchen vormittags die VAB-O-Klasse (Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse). Die Bewohner haben viele Kontakte zu Flüchtlingen im Kinderdorf oder aus anderen Wohngruppen.

Der Tagesablauf in der Wohngruppe Sonnhalde ist gut organisiert, erzählt Sozialarbeiterin Natascha Kouby. An zwei Tagen finden Termine beim Gesundheitsamt statt. Zwei Mal kommt die Sprachstützkraft Manuela Maier für sechs Stunden, um mit den Jugendlichen Deutsch zu lernen. Heela Noor, Assistentin der Erziehungsleitung im Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf, bietet ein freies Angebot an. Dann wird im Dachzimmer auch Zumba getanzt. Freitags steht Kunsttherapie mit Sarah Mory auf dem Plan. Zum Mittagessen geht die Gruppe in den Speisesaal des Kinderdorfs. Am Wochenende wird selbst gekocht. Dieser sehr strukturierte Alltag macht den großen Unterschied zur Unterbringung in den Gemeinschaftsunterkünften aus. Er gibt den jungen Menschen Halt und Orientierung, beschreibt Natascha Kouby.

Nach zwei Wochen in Deutschland haben die UMA Anspruch auf Taschengeld, das je nach Alter unterschiedlich hoch ist. Die Jugendlichen dürften natürlich auch alleine nach Radolfzell oder Stockach fahren, müssten aber um 22 Uhr wieder im Haus sein, erklärt die Betreuerin.

Der künftige Wohnort ist ungewiss. Niemand kann dauerhaft im Haus bleiben. Für den kleinen Jungen sucht das Jugendamt gerade eine Familie. Die Mädchen, die dem Landkreis Konstanz zugewiesen sind, ziehen in eine Familie oder Wohngruppe im Landkreis. In den Außenwohngruppen des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfes werden nur junge Männer untergebracht. Die Mädchen, die zur Umverteilung angemeldet werden (weil die Aufnahmequote erfüllt ist), werden deutschlandweit umverteilt.

"Wir sagen den Mädchen, die zu uns kommen, ganz deutlich, dass hier nicht ihr Platz ist, wo sie Wurzeln schlagen können. Sie müssen umziehen", betont Kouby. Wenn ein Mädchen die Einrichtung verlässt, veranstalten sie eine "Transferparty". "Wir essen, spielen und machen Musik. Es gibt auch ein kleines Präsent für jede, die uns verlässt." Damit soll der Abschied etwas leichter werden, doch Kouby sagt: "Manchmal fließen hier schon Tränen."

Zuflucht für Jugendliche

Das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf betreut seit 2011 im Auftrag des Landkreises Konstanz unbegleitete minderjährige Ausländer. Es tut das in einem mehrstufigen Betreuungsmodell in sechs Häusern: in den Inobhutnahmestellen in Markelfingen und Wahlwies, in der Außenwohngruppe 1 und 2 in Bodman-Ludwigshafen, in der Außenwohngruppe 3 in Stockach, in der Außenwohngruppe 4 in Wahlwies und der Verselbständigungswohngruppe in Stockach. Insgesamt bieten die Häuser Platz für rund 60 junge Flüchtlinge. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die auf der Flucht vor Hunger, Krieg, Terror und Verfolgung ohne Begleitung eines sorgeberechtigten Erwachsenen in Deutschland ankommen, dürfen nicht in einer Sammelunterkunft untergebracht, sondern müssen im Rahmen der Jugendhilfe betreut werden. (wig)