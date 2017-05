Stockach Wie Ursula Link über den Mord an ihrer Tochter hinweg kam

Der Mord an ihrer Tochter stürzte Ursula Link in eine tiefe Lebenskrise. Als sie zum Glauben an Jesus Christus fand, konnte sie dem Mörder vergeben. Was das für sie selbst bedeutete, erzählte Ursula Link beim Frauenfrühstück in Stockach.

Wenn ein Kind ermordet wurde – wie kann eine Mutter dem Täter vergeben? Diese Frage stand im Mittelpunkt des zweiten Frauenfrühstücks im Bürgerhaus Adler Post. Mehr als 40 Frauen kamen zu dem Anlass, den Anne-Marie Rosenkranz von der Kirche im Kino Zizenhausen, einer freien Kirche von Sto-Plant, und Sabine Biselli organisiert hatten. In einer kurzen, sehr persönlichen Ansprache führte Sabine Biselli in das Thema ein, umrahmt von Musik von Christina König und Claus Gassner. Dann ergriff die Referentin Ursula Link das Wort. Gebannt hörten die Frauen der zweifachen Mutter zu, deren 16-jährige Tochter in der Silvesternacht 2000 brutal ermordet wurde.

Link lebte seit ihrer Scheidung 1992 allein mit ihren beiden Töchtern Steffi und der zwei Jahre jüngeren Nadine. Ihre große Tochter sei sehr lebensfroh, selbstständig und gut organisiert gewesen, habe viele Freunde gehabt und gerne gefeiert, erzählte Ursula Link. Silvester 2000 verbrachte Steffi mit Freundinnen in Freiburg, in der Nähe ihres Wohnorts. Die drei Mädchen hatten auf dem Heimweg den falschen Bus genommen, die Endhaltestelle lag einige Kilometer von den Wohnungen entfernt. Die beiden Freundinnen stiegen zu einem fremden Mann ins Auto, der angab, den gleichen Weg zu haben. Steffi entschied sich, zu Fuß zu gehen. Nur einen Kilometer vor ihrem Zuhause hielt der gleiche Autofahrer erneut, bot an, Steffi doch zu fahren. Er tötete das Mädchen auf einem Feldweg. "Sie wurde brutal ermordet", erzählte Ursula Link.

Für Mutter und Schwester brach die Welt zusammen. Schlaflosigkeit, Albträume, körperliche und seelische Qualen folgten. Nadine zog sich immer mehr zurück, unternahm sogar einen Selbstmordversuch. Auch die Mutter wollte nicht mehr leben. "Kein Mensch konnte mir helfen, keine Medizin, keine Esoterik – es ist immer schlimmer geworden."

Durch eine Freundin habe sie zu Jesus Christus gefunden, erzählt Ursula Link. Sie habe viel in der Bibel gelesen und Wunder und Heilung erfahren. Es sei ihnen besser gegangen, sie habe Kraft zum Leben gewonnen, Antworten und Zeichen auf viele ihrer Fragen erhalten, sich taufen lassen und sei einem Gebetskreis beigetreten. 2007 kam sie in eine neue Gemeinde in Freiburg, in der es eine Gruppe gab, die verurteilte Straftäter im Gefängnis besuchte. Auch der Mörder ihrer Tochter saß dort ein und sie spürte den Drang, ihn zu besuchen. Sie überwand alle Schwierigkeiten und traf ihn schließlich im Beisein seiner Frau kurz vor seinem Tod. Der Mann habe sich bei ihr entschuldigt und sie habe ihm vergeben. Dann habe sie für ihn gebetet und ein tiefer Frieden sei spürbar gewesen. Nach dem Tod der Tochter habe sie viele ihrer Charaktereigenschaften erkannt und sei sicher, dass sie als Friedensstifterin einen besonderen Platz bei Gott habe. Diese Gewissheit und die Liebe zu Jesus habe ihr diese Vergebung möglich gemacht, die nach menschlichem Ermessen sehr schwer nachvollziehbar sei.

Traurig, schön, spannend und am Ende positiv – so beschrieben Michelle Stadler und Alisa Rosenkranz den Vortrag. Claus Gassner war froh, dass der Vortrag ohne Vorurteile oder Negativbilder über Männer auskam. Er fand ihn mitreißend und ergreifend. "Als Mutter ist das sehr bewegend. Dieser Schmerz ist unvorstellbar. Vergeben kann man nicht aus sich allein", sagte Mit-Organisatorin Sabine Biselli. Diana Mess ergänzte: "Vergeben tut man auch für sich selber, um sich selber zu heilen. Sonst steht immer etwas zwischen den Menschen." Anne-Marie Rosenkranz stellte fest, man habe etwas zum Nachdenken. "Es finden viele Gespräche statt, die Frauen bleiben sitzen", das habe es beim ersten Frühstück so nicht gegeben. Mit einer Rose wurden die Teilnehmerinnen verabschiedet.

