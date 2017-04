Stockach Wie Pflanzen das Klima schützen können

Schüler forschen und experimentieren: Zwei Freunde suchen einen Weg, Kohlendioxid durch Fotosynthese zu binden.

Pflanzen reagieren auf die Umstände, denen sie ausgesetzt sind. Diesen Effekt haben sich Alexander Nock (18) und Marc Braun (18) bei ihrem Projekt für Jugend forscht zunutze gemacht. "Wir wollten die Fotosynthese-Aktivität der Pflanzen steigern, um den globalen CO 2 -Gehalt zu senken", erklärt Marc Braun. Die Theorie: Je höher der Kohlenstoffdioxid-Gehalt (CO 2 ) in der Luft, desto mehr Fotosynthese wird betrieben. Die Pflanzen wachsen folglich schneller und produzieren mehr Sauerstoff. Die Umsetzung der Idee sei allerdings nicht ohne Schwierigkeiten gewesen.

"Wir haben einfach mal ausprobiert", sagt Alexander Nock. Beim Testen haben sie sich stetig verbessert. Ein mit Sensoren ausgestattetes Mini-Gewächshaus diente als Versuchsmodell. Aufwendig seien vor allem die Messungen gewesen. "Außerhalb der Schulzeiten alles aufbauen, messen und am nächsten Morgen wieder zur richtigen Zeit stoppen und abbauen", beschreibt Alexander Nock kurz den Versuchsverlauf. Das sei schon stressig, zwischenzeitlich kam auch leichter Frust auf. "Wir haben uns schon geärgert, wenn es nicht nach Plan gelaufen ist. Vor allem weil wir nicht direkt wussten warum", gibt Marc Braun zu. "Das hat aber unseren Ehrgeiz geweckt", bekräftigt Alexander Nock. "Wir wollten das Ganze dann auch richtig zu Ende bringen."

So habe die Pflanze zu Beginn keinen extra Sauerstoff produziert. "Das lag daran, dass die CO 2 -Konzentration in der Luft zu gering und der Raum zu dunkel gewesen ist", erläutert Alexander Nock. Die Licht-Problematik sei letztlich durch Zeit, der CO 2 -Gehalt mit Einfallsreichtum gelöst worden. "Wir haben Spritzen mit CO 2 gefüllt und per Hand entleert", berichtet Marc Braun. Danach seien auch die Ergebnisse positiv gewesen; die Pflanze zeigte eine erhöhte Fotosynthese-Aktivität.

Hundertprozentig zufrieden sind die zwei Forscher allerdings nicht. "Wissenschaftlich gesehen waren wir schon erfolgreich. Wir haben bestätigt bekommen, was wir untersuchen wollten", räumt Alexander Nock ein. "Aber der gewünschte Effekt ist nur im großen Maßstab wirklich ausgeprägt." Zudem sei das schulische Material ungenau. "Wir wollten ja auch nicht Erster werden", sagt Marc Braun, "aber aufs Treppchen zu kommen, wäre schon schön gewesen." Dennoch haben sie vor, das Projekt als mündliche Note im Abitur geltend zu machen. "Es hat Spaß gemacht, trotz Stress", betonen die Forscher.